Что нужно сделать на огороде в декабре: благоприятные дни для каждого дела

Посев зелени и овощей на подоконнике и в теплице.

Выращивание свежей зелени зимой дарит витамины и свежесть даже в холодное время. В теплице или на подоконнике можно сеять щавель, шпинат, редис и салат. Также отлично подходят для выгонки на зелень лук, чеснок и петрушка.

Лучшие дни для таких работ: 1, 7-8, 15-17, 22-24 декабря. Следует избегать дней новолуния (12-14 декабря) и полнолуния (27 декабря).

Для обеспечения равномерного роста важно поддерживать температуру на уровне 18-22 °C и регулярно проветривать помещение. Используйте подсветку лампами для дополнительного освещения, особенно в пасмурные дни.

Уход за почвой: рыхление и мульчирование

Разрыхление почвы способствует насыщению корней кислородом, а мульчирование защищает его от мороза. Лучшие дни для этих работ: 2-3, 4-6, 20-21 декабря. Мульчировать озимые культуры следует также в благоприятные дни 22-24 декабря. Избегайте чрезмерного полива и химических удобрений, особенно 12-14 декабря .

Для мульчирования подходят органические материалы, такие как солома, опавшие листья или хвоя, создающие естественный защитный слой. После разрыхления и мульчирования сохранится влага в почве, что уменьшит риск перемерзания растений.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников

Санитарная обрезка позволяет удалить сухие и больные ветки, обеспечивая здоровый рост деревьев весной. Самые благоприятные дни для обрезки: 4-6, 7-8, 9-11 декабря.

Обрезку деревьев следует проводить только при плюсовой температуре. Важно избегать обрезки в дни новолуния (12-14 декабря) и полнолуния (27 декабря), чтобы избежать ослабления растений.

Для работы используйте хорошо заточенные инструменты, чтобы срезы были гладкими и быстро заживали. После обрезки обработайте места срезов садовым варом, чтобы защитить их от инфекций и мороза.

Подготовка черенков для весенней прививки

Заготовку черенков и зимнюю прививку обеспечивают крепкие саженцы. Лучшие дни для этой работы: 1, 9-11, 18-19 декабря. Черенки следует хранить в прохладном месте, чтобы они сохранили жизнеспособность до весны. В благоприятные дни можно заниматься окучиванием снега к деревьям и кустарникам для дополнительной защиты от морозов.

Для хранения черенков лучше всего подходит прохладное подвальное помещение или холодильник, завернув их во влажную ткань. Регулярно проверяйте черенки на отсутствие гнили и поддерживайте оптимальный уровень влажности.

Снегозадержание как защита от мороза

Снегозадержание помогает защитить корни растений от мороза и сохранить влагу в почве. Следите за тем, чтобы снег не уплотнялся слишком сильно во избежание повреждения растений.

Для лучшей защиты корней накладывайте снег вокруг деревьев и кустарников равномерным слоем, не допуская его уплотнения. Особенно важно защищать молодые саженцы, оборачивая их стволы и окутывая снег к основанию.