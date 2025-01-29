Что делает женщину на самом деле привлекательной для мужчин: ученые назвали 7 факторов
Что именно привлекает мужчин в женщинах? Внешность, характер или, возможно, особый шарм? Ученые провели ряд исследований, чтобы найти ответ на этот вечный вопрос. Результаты вас удивят!
Что на самом деле привлекает мужчин в женщинах и на что они обращают внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Внешность: симметрия и естественность
Ученые утверждают, что симметричные черты лица являются одним из факторов привлекательности. Такие черты подсознательно воспринимаются как показатель хорошего здоровья и генетического качества.
Естественный вид также играет значительную роль. Согласно исследованиям Университета Копенгагена, мужчины предпочитают минимальный макияж, который подчеркивает естественную красоту женщины, а не прячет ее под слоем косметики.
Жесты, осанка и язык тела
Движения и осанка женщины могут быть даже меньше внешности. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, показало, что мягкие, плавные движения, открытая осанка и уверенность в речи тела делают женщину более привлекательной.
Голос и интонация
Мелодичный, теплый голос также вызывает восхищение. Ученые из университета Макмастера обнаружили, что мужчины предпочитают женщину с немного более высоким тембром голоса. Это ассоциируется с молодостью и энергичностью.
Аромат и индивидуальный запах
Запах играет просто огромную роль в привлекательности. Исследования показали, что мужчины предпочитают женщину с "натуральным" запахом, а также тех, кто пользуется ненавязчивыми, легкими духами.
Чувство юмора и интеллект
Не только внешность влияет на привлекательность. Мужчины ценят женщин, которые умеют смеяться и поддерживать разговор. Исследование Университета Канзаса подтверждает, что чувство юмора - важная составляющая романтического интереса.
Эмоциональная открытость
Исследование, проведенное в Гарвардском университете, показало, что женщины, которые демонстрируют эмоциональную открытость, являются более привлекательными. Умение искренне выражать свои эмоции создает ощущение близости.
Уход за собой
Опрятность, ухоженность волос, кожи и одежды - важный фактор. По данным исследования, опубликованного в Journal of Social Psychology, мужчины воспринимают ухоженность как признак самоуважения и уверенности.
Привлекательность - это не только о внешности, но и об уверенности в себе, открытости и способности устанавливать связь с людьми.
Конечно, каждый человек имеет свои уникальные предпочтения, но перечисленные факторы являются универсальными "ключами" к сердцу.
Ранее мы писали о том, почему люди говорят сами с собой и насколько это нормально.
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При написании материала использованы источники: исследование Университета Копенгагена о естественной красоте, исследование Гарвардского университета, исследование Университета Канзаса, данные Университета Макмастера, Journal of Social Psychology.