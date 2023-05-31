Что нужно сделать во время переезда в новый дом: важные приметы

Когда переезжать

Согласно примете, выбор дня и времени переезда имеет значение. Считается, что лучше переезжать в пятницу или воскресенье, чтобы привлечь удачу и благополучие в новый дом.

Также многие считают, что лучше переезжать по утрам, считая это удачным временем для начала нового этапа в жизни.

Что занести в дом

Когда вы переходите через новый порог своего дома впервые, необходимо нести в руках новую метлу, чтобы символически выместить все плохое и привлечь удачу.

Желательно взять метлу из своего старого дома, чтобы забрать с собой домового.

Расстановка мебели в новом доме также может являться важным аспектом для создания гармонии и энергетического баланса. В частности, считается, что мебель должна быть расставлена с учетом фэн-шуй или других энергетических принципов, чтобы обеспечить гармонию и благополучие в доме.

Кот в доме

Пожалуй, самая известная примета о переезде в квартиру связана с котом. Наши предки верили, что первым в новый дом нужно запускать четырехлапого любимца. Коты чувствительны к негативной энергетике, поэтому зайдя в дом они заберут на себя всю беду и проложат чистый и счастливый путь в новую жизнь.

Важно, что кот в дом должен зайти сам, подталкивать или вносить его на руках нельзя.