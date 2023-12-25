Что нужно знать о синдроме самозванца, который мешает жить свободно

Синдром самозванца может преследовать многих людей, поскольку далеко не все умеют признавать свои успехи и достижения.

О том, что такое синдром самозванца и как он мешает нам жить, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso.

Что такое синдром самозванца

Сразу стоит отметить, что "Синдром самозванца" не является официальным психиатрическим диагнозом как, например, "тревожное расстройство" или "депрессивное расстройство". Это скорее удачное название для специфического набора ощущений и убеждений, которым подвержены многие люди.

Это название приобрело определенную популярность и теперь, когда вам говорят о человеке с "Синдромом самозванца", вы можете более или менее понять, что имеется в виду.

Обычно такой человек ведет себя так:

он склонен очень сильно критиковать себя за любую оплошность, но свои достижения может считать случайностью, нравом, ошибкой или чем-то незначительным.

склонен сравнивать себя с другими людьми не в свою пользу, то есть им может казаться, что другие люди лучше их. Это чувство может быть таким сильным, что человеку может казаться, что он всех обманывает, что на самом деле не заслуживает того, что имеет похвалу успеха.

обычно это люди, которые действительно имеют объективные достижения.

Что еще может вызвать эти ощущения

Конечно, "Синдром самозванца" может исходить от общей неуверенности в себе, но неуверенные в себе люди не всегда имеют этот синдром.

Синдром отличницы и неуверенность в себе могут вызвать синдром самозванца. И обычно он означает сверхвысокие стандарты к себе, чрезмерное внимание к деталям и стремление к идеальному результату. Но в жизни нет ничего идеального.

Поэтому люди с таким синдромом часто недовольны своей работой и это может быть причиной возникновения синдрома самозванца.

Что такое синдром самозванца (фото: Freepik)

Советы, которые можно ежедневно использовать, чтобы избавиться от этого синдрома

Если вы чувствуете, что у вас есть "Синдром самозванца" - главным советом будет обратиться к специалисту, который сможет вам помочь. За этим может стоять какая-то личная не простая история, которая была в прошлом, но все еще влияет на вашу жизнь.

Также "Синдром самозванца" может являться лишь частью комплексной проблемы в теме отношений с собой.

Как облегчить свое состояние

К примеру, мнение "Я плохой специалист" нельзя подтвердить аргументом "мне так кажется". Однако ее можно опровергнуть фактом "меня отметили на работе".

Можно сделать упражнение. Выпишите мнения вашего самозванца, а снизу пропишите два столбца факта, подтверждающие это мнение и факты, опровергающие это мнение. И выпишите все объективные факторы, связанные с этим.

После этого проанализируйте приведенные факты и напишите более настоящий вывод. Он не должен быть положительным или отрицательным, поскольку мы анализируем действительность и должны учитывать все.

Таким образом, мнение "Я плохой специалист" может превратиться в: "За 5 лет меня дважды повышали и я часто слышу одобрительные отзывы относительно моей работы. Также были негативные отзывы. Мне еще есть куда расти и развиваться и я неплохой специалист".

Также будет полезным создать полный список своих достижений в жизни. С раннего детства (например, выучил стишок в садике и выступил с ним на праздновании) по сей день.

Отметить надо все, даже то, что из-за наших очков может казаться незначительным (например, занял третье место на олимпиаде по математике в седьмом классе).

Из-за этих наших очков мы можем не замечать достижения, считать их не важными, думать, что нам просто повезло. Но очень важно учиться замечать и победы, а не только поражения.

В сложные моменты этот положительный опыт можешь стать опорой для нас. Также можно сделать себе ежедневный ритуал и записывать ваши успехи за день. Это поможет научиться замечать свои даже небольшие достижения.

Заведите дневник, где будете писать каждый день. Пропускать или не вписывать новые достижения нельзя. Ибо в каждом дне есть что-то, что получилось, но иногда это трудно заметить. Это упражнение поможет развить привычку замечать свои успехи.