Что нужно делать со своим телефоном раз в месяц: многие не знают об этом

Перезагрузка гаджета

Необходимо выполнять как минимум одну перезагрузку смартфона раз в месяц. Желательно проводить эту процедуру даже почаще.

Все потому, что длительная непрерывная работа нагружает устройство.

Также за время работы накапливается множество программных ошибок и временных файлов. Перезагрузка позволяет решить эти проблемы и снизить нагрузку на устройство.

Очистка кэша

Кэш служит для временного хранения файлов и облегчает взаимодействие с программами, ускоряя доступ к ним. Однако переполненный кэш может замедлить работу мобильного устройства.

Многие файлы, автоматически сохраняющиеся на телефоне, можно удалить.

Для этого следует зайти в "Параметры", затем в "Программы". Далее выберите программы, для которых не нужны временные файлы (чаще всего это мессенджеры),

Затем перейдите к разделу "Память" и нажмите кнопку "Очистить кэш".

Важно, что регулярная очистка кэша ежемесячно обеспечивает нормальное функционирование смартфона.

Что будет, если вообще не перезагружать телефон

Есть пользователи, которые не перезагружают смартфон вовсе или делают это очень редко. В частности, это может привести к следующим проблемам: