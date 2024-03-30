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Что нужно положить в праздничную корзину, чтобы освятить на Пасху

Пасхальную корзину собрать нетрудно, если есть что класть (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Пасхальную корзину на Светлое Христово Воскресение - Пасху - собирают большинство украинцев. Ведь освящение продуктов в церкви и потребление обрядовых блюд - неизменная традиция нашего народа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных украинских пасхальных традициях, а также как лучше всего собрать пасхальную корзину и что в нее стоит положить для освящения.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Локальна історія", Traditions.in.ua, "Український інтерес", Visit Ukraine, Harchi.info.

Украинские традиции на Пасху

Пасха - чрезвычайно важный праздник для многих украинцев, а его традиции - передаются из поколения в поколение.

До этого праздничного воскресенья в домах проводят генеральные уборки, красят яйца, пекут пасхи (куличи) и готовят другие блюда "заранее".

Ежегодно верующие целыми семьями ходят в церковь, чтобы освятить пасху и другие продукты к Пасхальному разговению.

Кроме того, в день Светлого Христова Воскресения все здороваются особым образом - трижды целуются в щеку, обнимаясь, и говорят друг другу: "Христос воскрес". В ответ нужно говорить: "Поистине воскрес!".

В этот день все ходят в гости к родным, или принимают гостей у себя.

После длительного воздержания во время Великого поста на стол подают много разных блюд (праздничный пасхальный стол должен быть "пышным"). В старину обычаи предлагали даже готовить в этот день 40 различных блюд, которые должны были символизировать 40 дней поста.

За столом на Пасху собирается вся семья, ведь этот праздник - не только о трапезе, но и об обмене позитивной энергией, молитве за светлое будущее и вере в триумф добра над злом.

Согласно традициям, на Пасху украинцы поют "веснянки" (гаївки) - песни, совмещенные с танцами, которые призывают весну.

Кроме того, следующий после праздника день считается Поливальным понедельником. Во многих странах по сей день существует традиция обливать себя и других водой, которая в этот день считается целительной и помогает очиститься духовно.

Пасха и крашенки являются "основой" пасхальной корзины (иллюстрация: pixabay.com)

Как собрать пасхальную корзину и что в нее положить

По словам игумена Михайловского Златоверхого монастыря Михаила, освящение пасхальной корзины имеет символическое значение.

"Освящаются именно те продукты, которые были запрещены к употреблению в Великий пост. Это пасхальные и свадебные хлеба, которые имеют особый вкус, продукты сырного, молочного происхождения, яйца и мясо", - пояснил мужчина.

Согласно верованиям наших предков каждый продукт, который нужно положить в корзину на Пасху, также имеет определенный символизм:

  • пасха или кулич (и другие хлебные продукты) - символ Воскресения и духовной пищи
  • яйца (крашенки) - символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности, новой жизни и возрождения
  • молочные продукты (масло, творог и т.п.) - символ связи людей и Иисуса Христа
  • сырные продукты - символ щедрости Бога к человечеству
  • мясные продукты (сало, ветчина, колбаса и т.д.) - символ прощения и душевной радости
  • соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз
  • горький хрен - символ силы и здоровья

В пасхальную корзину обязательно добавляют по меньшей мере одну освященную свечу, которая является символом животворного света воскресшего Иисуса Христа и Божьей благодати.

В некоторых населенных пунктах Украины распространена традиция освящать на Пасху также воду и спиртные напитки (особенно вино). Их церковь класть в корзину категорически не запрещает, однако алкоголь призывает употреблять умеренно.

Согласно народным верованиям, алкоголь в пасхальную корзину класть не следует, а воду наиболее правильно освящать на Крещение (Водохреще).

Праздничную корзину на Пасху традиционно декорируют:

  • вышитым полотенцем (которое часто передают из поколения в поколение) или вышитой салфеткой - символ жизни и счастливой судьбы
  • веточками освященной ивы
  • вечнозеленой зеленью (миртом, самшитом, аспарагусом и т.д.) - символ вечной жизни и бессмертия
  • цветами
  • цветными лентами

Напомним, ранее мы рассказывали, что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег.

Читайте также, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

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