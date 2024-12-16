Что положить под елку женщине: топ-16 вариантов

Новогодние праздники - это прекрасная возможность порадовать своих близких и сделать подарок, который вызовет настоящую радость. Выбор подарка для женщины прежде всего зависит от ее интересов, но существуют варианты, которые значительно упрощают поиск.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку подарков, которые можно сделать женщине на зимние праздники.
Это вечная классика, которая никогда не выходит из моды. К тому же сейчас мастера все больше воспроизводят традиционные украинские герданы, силянки и ожерелья. Если женщина любит украшения, выберите серьги, кулон, браслет или кольцо, которое подчеркнет ее индивидуальность.
Зимние праздники - это время для уюта. Мягкий плед или одеяло станет отличным подарком для женщины на зимние праздники.
Изделия ручной работы всегда ценятся особенно - это эксклюзив, который подчеркнет индивидуальность. Это может быть картина, украшение, или даже предмет интерьера.
Аромат навевает воспоминания. Новый парфюм может стать символом ваших совместных моментов. Если вы не уверены, какой аромат любит женщина, можно подарить парфюмированный набор, бокс для создания ароматов или подарочный сертификат на мастер-класс по созданию духов собственноручно.
Если она занимается спортом, абонемент на йогу, пилатес или другой вид спорта будет не только полезным, но и очень желанным подарком для женщины к новогодним праздникам.
Современные женщины ценят удобство, которое приносят в жизнь гаджеты. Смарт-часы, беспроводные наушники, электронная книга будут отличными вариантами.
Если женщина экспериментирует с макияжем и создает яркие образы, набор качественной косметики или подарочный сертификат - уместный подарок ко многим праздникам.
Если ваша знакомая, родственница или избранница увлекается рукоделием, кулинарией или другими хобби, подарите ей курс или мастер-класс. Кроме этого, сейчас можно найти курсы для развития профессиональных навыков, что станет отличным подарком для амбициозной женщины.
Иногда впечатления от проведенного времени вместе - лучший подарок для женщины. Организуйте романтическое путешествие или подарите сертификат на отдых.
Что подарить женщине на Новый год (иллюстративное фото: Freepik)
Если женщина любит растения и создает дома сад или оранжерею, можно подарить цветы или миниатюрные деревья в горшке. В этом случае растения не только украсят интерьер, но и поднимут настроение.
Абонемент на спа-процедуры или массаж может стать прекрасным отдыхом для женщины. Подарите ей возможность расслабиться и восстановить силы.
Ароматические свечи, пена для ванны, бомбочки - словом, все для релакса, может стать отличным подарком для женщины, которая любит такой отдых после тяжелого дня, но не в восторге от спа-салонов.
Если ваша избранница, родственница или знакомая любит читать, подарите ей книгу ее любимого автора или произведение, которое она стремилась приобрести. Помните, что не стоит ограничиваться только художественными книгами - некоторые в восторге от биографических произведений или научно-популярной литературы.
Фен для волос, плойка, массажер для лица и другие высокотехнологичные устройства для ухода за собой - популярные подарки женщине на зимние праздники. Выбранный в соответствии с предпочтениями избранницы, такой подарок будет проявлением заботы.
Это универсальный подарок для женщины, который позволит ей самостоятельно выбрать то, что ей нравится.
Для любительниц горячих напитков можно подобрать мощную кофемашину или красивый набор чашек, дополнив его качественным чаем или кофе.
Кстати, недавно мы писали о том, что дарят на новогодние праздники в разных странах.
А также писали 9 советов, которые помогут выбрать безопасные игрушки на елку.
При написании материала использовались такие источники: Good Housekeeping, Real Simple, Quora.