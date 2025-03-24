Что значит, когда отекают ноги? Названы 7 самых распространенных причин

От чего могут отекать ноги?

По мнению медицинских экспертов и различных научных исследований, существует несколько причин, почему ноги могут отекать.

Задержка жидкости

Одной из самых распространенных причин отеков ног является задержка жидкости. Это может произойти из-за диеты с высоким содержанием натрия, которая заставляет организм задерживать воду.

Проблемы с кровообращением

Хроническая венозная недостаточность - это состояние, при котором вены испытывают трудности с возвращением крови к сердцу, что может привести к накоплению жидкости в нижних конечностях.

Травмы

Удары или травмы ног могут вызвать местное воспаление и накопление жидкости как часть процесса заживления.

Заболевания почек

Почки отвечают за регулирование баланса жидкости в организме. Если они не функционируют должным образом, они могут привести к задержке жидкости и, следовательно, отеку.

Заболевания сердца

Застойная сердечная недостаточность может привести к плохому кровообращению и накоплению жидкости в ногах.

Инфекции

Инфекции кожи или подлежащих тканей (например, целлюлит) могут вызвать воспаление и отек.

Лекарства

Некоторые лекарства, такие как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), определенные антидепрессанты и лекарства от артериального давления, могут иметь побочные эффекты, в частности задержку жидкости.

Что советуют специалисты от отеков ног?

Специалисты рекомендуют обратить внимание на другие симптомы, которые могут сопровождать отек, например боль, покраснение или тепло в пораженной области, поскольку они могут свидетельствовать о более серьезном состоянии, которое требует немедленной медицинской помощи.

Кроме того, рекомендуется поддерживать здоровый образ жизни с регулярными физическими упражнениями и сбалансированной диетой, чтобы предотвратить проблемы кровообращения и задержки жидкости.

Вас может заинтересовать