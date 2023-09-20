На что нужно обращать внимание при покупке живой рыбы, чтобы не отравиться

На что обратить внимание

Важно, что каждая партия живой рыбы должна поступать в точки продаж с сопроводительными документами. Законными местами для торговли живой рыбой являются:

магазины, супермаркеты, где за безопасность пищевых продуктов отвечает администрация заведения

рынок или торговая площадка, где есть государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая осуществляет обязательный контроль за качеством и безопасностью продукции

ярмарки, разрешения на проведение которых предоставляют органы местного самоуправления и обеспечивают соблюдение требований законов Украины

Продавая живую рыбу, продавцы должны быть обеспечены полным комплектом санитарной одежды. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книгу установленного образца с отметкой о прохождении медицинского осмотра не реже одного раза в год.

Работники, не прошедшие медицинское обследование, к работе не допускаются.

Срок хранения и реализации рыбы при температуре воды +11-15°C могут достигать:

в осенне-зимний период - 48 часов

в весенне-летний период - 24 часа

Признаки испорченной рыбы

Необходимо запомнить, что не подлежит продаже живая и охлажденная рыба с признаками паразитологических заболеваний, с мутной слизью, кисловатым запахом, тусклой чешуей, мутными глазами.

У свежей рыбы жабры имеют алый или розовый цвет. Если жабры имеют бурый или темно-серый цвет, и покрыты мутной слизью с неприятным запахом - товар несвежий.

К тому же запах свежей рыбы специфичен, но отвращения не вызывает. В нем не должно быть ноток тухлости и грязи. В процессе разложения тканей рыба выделяет аммиак, придающий ей резкий неприятный запах.

Чешуя свежей рыбы должна плотно прилегать к телу и не иметь серьезных повреждений. Небольшие потертости могут быть из-за транспортировки.