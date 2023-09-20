На что нужно обращать внимание при покупке живой рыбы, чтобы не отравиться

Рыба является любимым продуктом многих людей. Включать рыбу в рацион нужно как минимум раз в неделю, ведь она необходима для полноценного функционирования организма. Однако стоит знать, какую рыбу лучше не покупать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Госпродпотребслужбы.
Важно, что каждая партия живой рыбы должна поступать в точки продаж с сопроводительными документами. Законными местами для торговли живой рыбой являются:
Продавая живую рыбу, продавцы должны быть обеспечены полным комплектом санитарной одежды. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книгу установленного образца с отметкой о прохождении медицинского осмотра не реже одного раза в год.
Работники, не прошедшие медицинское обследование, к работе не допускаются.
Срок хранения и реализации рыбы при температуре воды +11-15°C могут достигать:
Необходимо запомнить, что не подлежит продаже живая и охлажденная рыба с признаками паразитологических заболеваний, с мутной слизью, кисловатым запахом, тусклой чешуей, мутными глазами.
У свежей рыбы жабры имеют алый или розовый цвет. Если жабры имеют бурый или темно-серый цвет, и покрыты мутной слизью с неприятным запахом - товар несвежий.
К тому же запах свежей рыбы специфичен, но отвращения не вызывает. В нем не должно быть ноток тухлости и грязи. В процессе разложения тканей рыба выделяет аммиак, придающий ей резкий неприятный запах.
Чешуя свежей рыбы должна плотно прилегать к телу и не иметь серьезных повреждений. Небольшие потертости могут быть из-за транспортировки.
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