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На что нужно обращать внимание при покупке живой рыбы, чтобы не отравиться

Как понять, что рыба в магазине испорчена (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рыба является любимым продуктом многих людей. Включать рыбу в рацион нужно как минимум раз в неделю, ведь она необходима для полноценного функционирования организма. Однако стоит знать, какую рыбу лучше не покупать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Госпродпотребслужбы.

На что обратить внимание

Важно, что каждая партия живой рыбы должна поступать в точки продаж с сопроводительными документами. Законными местами для торговли живой рыбой являются:

  • магазины, супермаркеты, где за безопасность пищевых продуктов отвечает администрация заведения
  • рынок или торговая площадка, где есть государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая осуществляет обязательный контроль за качеством и безопасностью продукции
  • ярмарки, разрешения на проведение которых предоставляют органы местного самоуправления и обеспечивают соблюдение требований законов Украины

Продавая живую рыбу, продавцы должны быть обеспечены полным комплектом санитарной одежды. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книгу установленного образца с отметкой о прохождении медицинского осмотра не реже одного раза в год.

Работники, не прошедшие медицинское обследование, к работе не допускаются.

Срок хранения и реализации рыбы при температуре воды +11-15°C могут достигать:

  • в осенне-зимний период - 48 часов
  • в весенне-летний период - 24 часа

Признаки испорченной рыбы

Необходимо запомнить, что не подлежит продаже живая и охлажденная рыба с признаками паразитологических заболеваний, с мутной слизью, кисловатым запахом, тусклой чешуей, мутными глазами.

У свежей рыбы жабры имеют алый или розовый цвет. Если жабры имеют бурый или темно-серый цвет, и покрыты мутной слизью с неприятным запахом - товар несвежий.

К тому же запах свежей рыбы специфичен, но отвращения не вызывает. В нем не должно быть ноток тухлости и грязи. В процессе разложения тканей рыба выделяет аммиак, придающий ей резкий неприятный запах.

Чешуя свежей рыбы должна плотно прилегать к телу и не иметь серьезных повреждений. Небольшие потертости могут быть из-за транспортировки.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области рыбак поймал гигантскую рыбу весом более 20 кг.

Также мы писали о пяти фатальных ошибках в приготовлении рыбы, которых не следует допускать.

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