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Что нельзя есть, когда "барахлит" желудок: запомните эти советы

Что нельзя есть при проблемах с желудком (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Проблема с желудком встречается очень часто и почти всегда она связана с едой. Иногда может подташнивать после долгой дороги или пропадает аппетит во время болезни. Нужно знать, что можно и нельзя есть в таких ситуациях.

Какие продукты нельзя есть, если есть проблемы с желудком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Что есть нельзя

Когда у вас болит желудок, спазмы или вас сильно тошнит, то последнее, что вам хочется - это что-то съесть. Еще сложнее понять, что делать, если у вас рвота или диарея. Но некоторые продукты могут дать вам необходимые питательные вещества, не ухудшая самочувствие.

Молочные продукты. Молоко, сыр и мороженое нельзя есть при расстройстве желудка. Их трудно переваривать организму, отчасти потому, что в них много жира. Иногда подойдет простой обезжиренный йогурт, но начните с небольшого количества и посмотрите, как пойдет.

Жареная пища. В ней много масла и жира, поэтому их труднее переваривать. Жареная пища неполезна, даже если вы здоровы, но она может еще больше усугубить и без того расстройство желудка.

Газированная вода. Пузырьки могут стать проблемой, поскольку газ попадает в пищеварительную систему. А если на вас сразу попадет много сахара, это может усугубить диарею. Небольшие глотки газированной воды могут быть в порядке.

Острая пища. Вероятно, это последнее, что вам хочется иметь при расстройстве желудка - и на это есть причина. Вашей пищеварительной системе, возможно, придется работать усерднее, чтобы переварить пищу, и это может усугубить урчание в животе. Придерживайтесь мягких вещей, пока не почувствуете себя лучше.

Сырые фрукты и овощи. Они великолепны, когда ты здоров. Но когда у вас расстройство желудка, содержащаяся в них клетчатка, которая обычно облегчает выведение фекалий, может усугубить ситуацию. Лучше подождать, пока вы не почувствуете себя лучше, и снова добавить их в свой рацион. Начните с небольших порций приготовленных овощей и соков.

А что есть можно?

Начните с жидкостей. Если вы не можете употреблять твердую пищу, нет смысла пытаться есть. Такие продукты, как спортивные напитки, прозрачный бульон или кокосовая вода, содержат необходимые вам минералы, такие как калий, кальций и натрий (соль).

Попробуйте бананы. Они легко перевариваются и содержат много калия - важного минерала, который вы можете начать терять, если у вас диарея или рвота. 

Рис. Убедитесь, что это обычный белый рис. Дикий, коричневый или черный рис, как правило, полезный, его труднее переваривать, особенно при расстройстве желудка. Крахмалистые продукты с низким содержанием клетчатки, такие как белый рис, также могут помочь укрепить стул и остановить диарею, которая может сопровождать проблемы с желудком.

Яблочное пюре. Он легко переваривается и содержит много питательных веществ, включая пектин - разновидность клетчатки, растворяющуюся в воде. Это может увеличить объем стула и помочь избавиться от диареи.  

Тосты. Простой тост из белого хлеба лучше, чем богатые клетчаткой цельнозерновые продукты, если у вас расстройство желудка. Цельнозерновые продукты содержат клетчатку, которая полезна, когда вы не больны, но может ухудшить состояние желудка, особенно если у вас диарея или тошнота. 

Если после этих продуктов вам станет лучше, вы можете начать переходить на такие продукты, как печеный картофель и, возможно, куриную грудку без костей и кожи. 

Как только вы почувствуете себя лучше и в течение 24-48 часов у вас не будет рвоты или диареи, вы можете попробовать добавить немного фруктов и овощей.

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