Что нельзя делать с кухонным столом, чтобы не привлечь бедность и несчастье

Народные приметы

Еще издавна стол считается священным местом. В результате, если сесть на стол, можно получить серьезное наказание.

В жизни такого человека возникнут огромные проблемы, связанные со здоровьем, личной жизнью и финансовым состоянием. Не исключено, что человек столкнется с бедностью, одиночеством и многочисленными недугами.

Стол - место, за которым люди едят или работают. Загрязнять эту поверхность нельзя. Не стоит забывать, что на обеденный стол ставятся тарелки с едой.

Считается, что если на стол сел незнакомый мужчина. В результате такое неуважение приведет в дом скандалы и болезни.

Сейчас в приметы немногие верят и соблюдают их не все. Однако, сидеть на столе - это элементарное неуважение к хозяевам дома и членам их семьи.

Нельзя стучать по столу

Существует примета, что нельзя стучать по столу, чтобы не привлекать к себе невзгоды. Запрещено стучать по столу не только рукой, но и вилками, ножами, ложками, чашками или ключами.

Также нельзя ставить сумку на стол, потому что это притягивает бедность и скандалы.

Также оставленный на столе нож притягивает в жизнь человека ссоры, болезни и другие проблемы.

Кроме того, категорически нельзя оставлять стол неубранным на ночь. Это приведет к болезням членов семьи. А вытирать стол сухой салфеткой или рукой - до бедности и голода.

Нельзя также класть на стол ювелирные украшения. Согласно примете, стол, как и печь, является проводником между мирами. Оставляя ценные вещи на столе, можно мысленно переступить границу с потусторонним миром, беспокоя духов умерших.