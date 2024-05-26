Уход за пупком ребенка: что можно и нельзя делать, чтобы не навредить малышу

Как ухаживать за пупком младенца

После рождения малыша пуповину, обеспечивающую кровообращение между плодом и плацентой, пережимают и перерезают. Обычно в течение первой недели жизни пупочный остаток подсыхает и отделяется, образуя пупок.

"В уходе за пупком нет ничего сложного. Но иногда родители получают советы, противоречащие современным рекомендациям и возникает путаницы, из-за этого растет тревожность в родителей", - говорит педиатр Татьяна Колинько.

Правила ухода за пупком новорожденного:

все зависит от того, в каких условиях происходили роды. Если ребенок родился за пределами роддома, либо при этом была нехватка медицинских ресурсов (не было стерильных инструментов для перерезания пуповины), то только тогда при уходе нужно использовать антисептик, поскольку есть риск возникновения омфалита (инфекции пупка)

если роды прошли в медицинском учреждении, тогда рекомендуется только сухой уход за пуповиной. Основа ухода - чистота и сухость

периодически нужно обеспечивать доступ воздуха. Воздушные ванны будут способствовать подсыханию и отделению остатка пупка

подгузник не должен закрывать пупок. Для этого можно использовать специальные модели с вырезом или просто отгибать обычный подгузник

при смене подгузника нужно следить за чистотой и сухостью пупка

часто мыть пупочный остаток не стоит. При загрязнении или попадании мочи достаточно промыть водой с мылом и мягко просушить

если водоснабжение централизовано, то воду кипятить не следует. Если же вода из открытых источников, то ее надо прокипятить

используйте свободную одежду, чтобы не пережимать участок пупка

Нужно периодически давать доступ воздуха к пупку, чтобы он быстрее зажил (фото: Freepik)