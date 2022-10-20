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Что должен сделать каждый украинец, чтобы подготовиться к отопительному сезону

Как подготовить дом к отопительному сезону (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине отопительный сезон может казаться самым сложным в истории независимого государства. Поэтому всем гражданам следует в помещениях провести перечень некоторых действий.

Об этом сообщили на странице Минрегиона в Telegram.

По словам главы министерства Алексея Чернышева, от каждого гражданина зависит подготовка всего государства к отопительному сезону.

Поэтому важно, чтобы каждый проверил, правильно ли он подготовил свой дом к зиме и холоду. Все потому, что Россия варварски рушит инфраструктурные объекты, чтобы оставить украинцев без тепла и света.

Что нужно сделать

  • провести профилактику окон, уплотнение окон и дверей. Для этого лучше найти специалиста. Кроме регулировки окон также следует позаботиться о том, чтобы тепло не шло через дверь;
  • выбрать "теплую комнату". При отключении отопления использовать электрические обогреватели нужно в одной комнате. Это должна быть самая теплая и самая маленькая комната в квартире или доме.
  • "освободить" батареи. В частности, они не должны быть закрыты ни шторами, ни мебелью.
  • теплоотражающий экран. Это фольгированный материал, клеящийся на стену за батареями. Благодаря ему все тепло будет попадать в квартиру, а не будет греть стены;
  • вызвать специалиста, чтобы он проверил розетки, проводку и электроприборы;
  • вызвать сантехника, чтобы он проверил котел и теплый пол;
  • в доме можно установить твердотопливный котел;
  • важно запастись электрогенератором и топливом к нему.

Важно, чтобы каждый подготовил план, договорился с родственниками, друзьями, соседями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.

Раньше мы сообщали, как и чем можно утеплить окна до зимы.

Также мы писали о том, чем нужно обязательно запастись до наступления холодов.

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