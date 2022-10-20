Что должен сделать каждый украинец, чтобы подготовиться к отопительному сезону
Как подготовить дом к отопительному сезону (GettyImages)
В Украине отопительный сезон может казаться самым сложным в истории независимого государства. Поэтому всем гражданам следует в помещениях провести перечень некоторых действий.
Об этом сообщили на странице Минрегиона в Telegram.
По словам главы министерства Алексея Чернышева, от каждого гражданина зависит подготовка всего государства к отопительному сезону.
Поэтому важно, чтобы каждый проверил, правильно ли он подготовил свой дом к зиме и холоду. Все потому, что Россия варварски рушит инфраструктурные объекты, чтобы оставить украинцев без тепла и света.
Что нужно сделать
- провести профилактику окон, уплотнение окон и дверей. Для этого лучше найти специалиста. Кроме регулировки окон также следует позаботиться о том, чтобы тепло не шло через дверь;
- выбрать "теплую комнату". При отключении отопления использовать электрические обогреватели нужно в одной комнате. Это должна быть самая теплая и самая маленькая комната в квартире или доме.
- "освободить" батареи. В частности, они не должны быть закрыты ни шторами, ни мебелью.
- теплоотражающий экран. Это фольгированный материал, клеящийся на стену за батареями. Благодаря ему все тепло будет попадать в квартиру, а не будет греть стены;
- вызвать специалиста, чтобы он проверил розетки, проводку и электроприборы;
- вызвать сантехника, чтобы он проверил котел и теплый пол;
- в доме можно установить твердотопливный котел;
- важно запастись электрогенератором и топливом к нему.
Важно, чтобы каждый подготовил план, договорился с родственниками, друзьями, соседями о совместных действиях на случай чрезвычайной ситуации.