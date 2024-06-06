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Что Кузьма Скрябин действительно думал о Тине Кароль. Вдова певца раскрыла тайну

Скрябин и Кароль познакомились в начале карьеры певицы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль пообщалась со Светланой Бабийчук, вдовой Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко). И артистка узнала, что музыкант о ней думал.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом дома Кузьмы рассказала во время интервью, записанного в рамках программы "Дім звукозапису".

Что Скрябин думал о Кароль

Так, певица, которая основала проект "Дім звукозапису", чтобы дать старым песням возможность снова стать хитами, пришла в гости к Бабийчук. В этом выпуске новая жизнь получила трек Скрябина "Наші", его исполняла молодая артистка LELY45.

И Кароль решила поговорить со вдовой Кузьмы, чтобы больше рассказать о его творчестве. И когда певица пришла в дом семьи Скрябина, она сразу вспомнила, что когда-то там была.

Кароль и вдова Скрябина (скриншот)

Как оказалось, Кароль и Скрябин были знакомы. И много лет назад, после первой встречи с певицей, Кузьма оценил ее творчество.

"Когда она споет о том, что она проживает, она станет большой звездой. Он сказал: она очень талантлива", - процитировала мужа Бабийчук.

Слова Кузьмы очень поразили Кароль. Она не скрывала, что не ожидала это услышать.

Жена Скрябина (скриншот)

Как живет вдова Кузьмы

Женщина живет в том же доме и максимально сохранила кабинет Скрябина. Там до сих пор стоит его кресло, коллекция пластинок и немало памятных вещей.

Комната Скрябина (скриншоты)

Жена певца поделилась воспоминаниями о муже. Она рассказала, как менялись его музыкальные вкусы. 

Дом Скрябина (скриншоты)

А в конце проекта было показано, как LELY45 "оживила" песню Кузьмы. Она выступила вместе с группой "Скрябин".

"Выбранная песня очень особенная для группы "Скрябин", она почти из их первых альбомов, когда были довольно юные, молодые с теплым ураганом протеста внутри. Я чувствую похожий протест в LELY45, и что ее нерв характера тождественен со всеми смыслами этой песни", - высказалась об этом Кароль.

 

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Тина КарольАндрей КузьменкоСкрябінЗвезды шоу-бизнеса