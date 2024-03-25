Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег

Светлое Христово Воскресение - Пасха - считается одним из важнейших христианских праздников. Его дата меняется ежегодно - в зависимости от календаря - однако украинцы уже сейчас могут купить ряд продуктов для пасхального стола. Это поможет сэкономить и время, и деньги.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о традиционных пасхальных блюдах, а также продуктах, которые можно купить уже сейчас.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Traditions.in.ua, Harchi.info.
Традиционными пасхальными блюдами считают, прежде всего, те, которые освящают в церкви и едят во время пасхального семейного завтрака.
Наши предки святили в основном ту пищу, которую не могли употреблять до праздника - в период Великого поста. Речь идет о яйцах, сыре, масле, ветчине, колбасах и т.д.
В целом, по мнению большинства людей, в традиционной пасхальной корзине обязательно должны быть:
Другие блюда праздничного стола связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с характерными для сезона продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.
Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодец, рулеты и т.д.), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и т.д.
Не забывают большинство украинцев поставить на стол также разнообразные напитки (в том числе и алкогольные).
Пасхальную корзину можно украсить миртом или другой "зеленью" (иллюстрация: pixabay.com)
В канун праздников как сети супермаркетов, так и частные предприниматели могут существенно повышать стоимость наиболее популярных продуктов. Не исключением может стать и Пасха.
Учитывая это, ряд продуктов для пасхального стола и ингредиентов для приготовления блюд (которые не портятся в течение длительного времени) можно приобрести уже сейчас:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.
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