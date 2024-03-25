Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег

Традиционные пасхальные блюда

Традиционными пасхальными блюдами считают, прежде всего, те, которые освящают в церкви и едят во время пасхального семейного завтрака.

Наши предки святили в основном ту пищу, которую не могли употреблять до праздника - в период Великого поста. Речь идет о яйцах, сыре, масле, ветчине, колбасах и т.д.

В целом, по мнению большинства людей, в традиционной пасхальной корзине обязательно должны быть:

пасха (кулич) - символ Воскресения и духовной пищи

яйца (крашенки) - символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности

масло и сыр (молочные продукты) - символ связи людей и Иисуса Христа

ветчина и колбаса - символ прощения

соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз

горький хрен - символ силы и здоровья

Другие блюда праздничного стола связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с характерными для сезона продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.

Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодец, рулеты и т.д.), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и т.д.

Не забывают большинство украинцев поставить на стол также разнообразные напитки (в том числе и алкогольные).

Пасхальную корзину можно украсить миртом или другой "зеленью" (иллюстрация: pixabay.com)

Что купить для пасхального стола уже сейчас

В канун праздников как сети супермаркетов, так и частные предприниматели могут существенно повышать стоимость наиболее популярных продуктов. Не исключением может стать и Пасха.

Учитывая это, ряд продуктов для пасхального стола и ингредиентов для приготовления блюд (которые не портятся в течение длительного времени) можно приобрести уже сейчас: