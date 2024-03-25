Що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей

Світле Христове Воскресіння - Великдень - вважається одним із найважливіших християнських свят. Його дата змінюється щороку - залежно від календаря - проте українці вже зараз можуть купити низку продуктів для великоднього столу. Це допоможе зекономити і час, і гроші.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про традиційні великодні страви, а також продукти, які можна купити вже зараз.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Traditions.in.ua, Harchi.info.
Традиційними великодніми стравами вважають, перш за все, ті, що освячуються в церкві та споживаються під час великоднього родинного сніданку.
Наші предки святили здебільшого ту їжу, яку не мали змоги вживати до свята - у період Великого посту. Йдеться про яйця, сир, масло, шинку, ковбаси тощо.
В цілому, на думку більшості людей, у традиційному великодньому кошику обов'язково повинні бути:
Інші страви святкового столу пов'язані не так з релігійними звичаями, як з характерними для сезону продуктами й кулінарними традиціями регіону чи родини.
Це можуть бути різноманітні м'ясні страви (холодець, рулети й т.ін.), пироги, закуски, рибні страви, овочі й салати, фрукти, тістечка тощо.
Не забувають більшість українців поставити на стіл також різноманітні напої (в тому числі й алкогольні).
Великодній кошик можна прикрасити миртою або іншою "зеленню" (ілюстрація: pixabay.com)
Напередодні свят як мережі супермаркетів, так і приватні підприємці можуть суттєво підвищувати вартість найбільш популярних продуктів. Не виключенням може стати й Великдень.
З огляду на це низку продуктів для великоднього столу та інгредієнтів для приготування страв (які не псуються впродовж тривалого часу) можна придбати вже зараз:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні та світі.
Читайте також, коли Україна переходить на літній час і куди переводити годинник.