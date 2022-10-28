RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что киевляне думают об отключении света: опрос нацмарафона

Фото: на нацмарафоне опросили киевлян отношение об отключении света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Большинство киевлян с пониманием относятся к графикам временного отключения электроэнергии, считая это вынужденным шагом из-за российских террористических атак.

Об этом свидетельствует опрос в эфире телемарафона "Единые новости".

"Я не смотрела график отключений, но отключали свет. Мы с пониманием относимся, просто отдыхаем в это время, у нас есть павербанки, свечи", - сказала одна из опрошенных киевлянок.

В то же время иногда отключения идут не по графику, но к этому они тоже нормально относятся.

"Сейчас такая сложная ситуация, что какие там графики. Они не совпадают, но это не самое плохое, что могло в этих условиях случиться", - говорит жительница столицы.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, из-за атаки на энергетическую инфраструктуру Киевщины в ночь на 27 октября "Укрэнерго" было вынуждено ввести стабилизационные отключения потребителей во избежание аварийных ситуаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия