Что категорически нельзя перевозить через границу: сохраните этот список
Что нельзя возить через границу (фото: Getty Images)
Во время войны украинцы стали чаще пересекать границы с соседними государствами, ведь там могут проживать их семьи, учиться или работать дети. Для таких случаев нужно знать, что можно и запрещено перевозить через границу.
Списком вещей и товаров поделились на сайте Государственной таможенной службы Украины.
Запомните этот список
Еда
- сало и колбасы
- сыр, молоко и кисломолочные продукты
- свежее мясо
- более 20 килограммов рыбы и 125 граммов осетровой икры. Для большего объема нужно получать специальное разрешение.
Лекарство
- лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения
- мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта от врача
- лекарства, объемом более 500 мл
Оружие, яд и достопримечательности
- холодное, пневматическое и огнестрельное оружие и аксессуары к нему
- взрывчатые вещества и газовые баллончики
- токсичные и ядовитые вещества
- бытовую технику (больше одной штуки)
- минералы, являющиеся народным достоянием
- исчезающие растения и животные
- памятники культуры без соответствующего разрешения
- технику с порнографическими материалами или нелицензионным программным обеспечением
- материалы, призывающие к расизму или насилию
- оружие и боеприпасы
- наркотические и психотропные вещества
- сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества
- произведения искусства, культурные и исторические ценности
- аннулированные ценные бумаги
- вещи, экспортируемые с нарушением интеллектуальной собственности
Алкоголь и табак
- крепкие алкогольные напитки - максимум один литр на человека
- напитки крепостью менее 22,3% - максимум два литра на человека
- пиво - до 16 литров
- вино, кроме игристого - до четырех литров
- две открытые пачки сигарет
- сигары - максимум 10 штук
- жидкости для курения электронных сигарет - до 10 мл
Обратите внимание, что эти товары разрешено перевозить лицам старше 21 года.
Что можно ввозить в Украину из-за границы
Вот перечень этих вещей и товаров:
- личная одежда, белье и обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении
- вещи личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на период поездки
- личные украшения, в том числе изготовленные из драгоценных металлов и камней
- обычные и/или прогулочные детские коляски
- изделия медицинского назначения для индивидуального использования, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля
- индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности
- музыкальные инструменты
- сотовые телефоны
- переносные персональные компьютеры, а также оборудование к ним
- спортивное снаряжение
Раньше мы писали, как вывезти на обучение за границу ребенка во время войны.
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