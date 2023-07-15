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Что категорически нельзя перевозить через границу: сохраните этот список

Новина українською →
Украина, Суббота 15 июля 2023 18:23
Что категорически нельзя перевозить через границу: сохраните этот список Что нельзя возить через границу (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Во время войны украинцы стали чаще пересекать границы с соседними государствами, ведь там могут проживать их семьи, учиться или работать дети. Для таких случаев нужно знать, что можно и запрещено перевозить через границу.

Списком вещей и товаров поделились на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Запомните этот список

Еда

  • сало и колбасы
  • сыр, молоко и кисломолочные продукты
  • свежее мясо
  • более 20 килограммов рыбы и 125 граммов осетровой икры. Для большего объема нужно получать специальное разрешение.

Лекарство

  • лекарства с наркотическими или психотропными веществами, не предназначенные для медицинского применения
  • мощные лекарственные препараты, если на них нет рецепта от врача
  • лекарства, объемом более 500 мл

Оружие, яд и достопримечательности

  • холодное, пневматическое и огнестрельное оружие и аксессуары к нему
  • взрывчатые вещества и газовые баллончики
  • токсичные и ядовитые вещества
  • бытовую технику (больше одной штуки)
  • минералы, являющиеся народным достоянием
  • исчезающие растения и животные
  • памятники культуры без соответствующего разрешения
  • технику с порнографическими материалами или нелицензионным программным обеспечением
  • материалы, призывающие к расизму или насилию
  • оружие и боеприпасы
  • наркотические и психотропные вещества
  • сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества
  • произведения искусства, культурные и исторические ценности
  • аннулированные ценные бумаги
  • вещи, экспортируемые с нарушением интеллектуальной собственности

Алкоголь и табак

  • крепкие алкогольные напитки - максимум один литр на человека
  • напитки крепостью менее 22,3% - максимум два литра на человека
  • пиво - до 16 литров
  • вино, кроме игристого - до четырех литров
  • две открытые пачки сигарет
  • сигары - максимум 10 штук
  • жидкости для курения электронных сигарет - до 10 мл

Обратите внимание, что эти товары разрешено перевозить лицам старше 21 года.

Что можно ввозить в Украину из-за границы

Вот перечень этих вещей и товаров:

  • личная одежда, белье и обувь, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в употреблении
  • вещи личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на период поездки
  • личные украшения, в том числе изготовленные из драгоценных металлов и камней
  • обычные и/или прогулочные детские коляски
  • изделия медицинского назначения для индивидуального использования, необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля
  • индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности
  • музыкальные инструменты
  • сотовые телефоны
  • переносные персональные компьютеры, а также оборудование к ним
  • спортивное снаряжение

Раньше мы писали, как вывезти на обучение за границу ребенка во время войны.

Читайте также, почему на украинско-польской границе создаются большие очереди.

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Государственная таможенная служба Граница с Украиной