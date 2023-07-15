Що категорично не можна перевозити через кордон: збережіть цей перелік
Що не можна возити через кордон (фото: Getty Images)
Під час війни українці стали частіше перетинати кордони з сусідніми державами, адже там можуть проживати їхні сім'ї, навчатися чи працювати діти. Для таких випадків потрібно знати, що можна та що заборонено перевозити через кордон.
Переліком речей і товарів поділилися на сайті Державної митної служби України.
Запам'ятайте цей список
Їжа
- сало та ковбаси
- сир, молоко та кисломолочні продукти
- свіже м'ясо
- понад 20 кілограмів риби та 125 грамів осетрової ікри. Для більшого об'єму потрібно отримувати спеціальний дозвіл.
Ліки
- ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування
- потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря
- ліки, об'ємом понад 500 мл
Зброя, отрута та культурні пам'ятки
- холодну, пневматичну й вогнепальну зброю та аксесуари до неї
- вибухові речовини й газові балончики
- токсичні й отруйні речовини
- побутову техніку (понад одну штуку)
- мінерали, які є народним надбанням
- рослини й тварини, які зникають
- пам'ятки культури без відповідного дозволу
- техніку з порнографічними матеріалами або неліцензійним програмним забезпеченням
- матеріали, які закликають до расизму чи насильства
- зброю та боєприпаси
- наркотичні й психотропні речовини
- сильнодійні отруйні, радіоактивні, вибухові речовини
- твори мистецтва, культурні й історичні цінності
- анульовані цінні папери
- речі, які експортують з порушенням інтелектуальної власності
Алкоголь і тютюн
- міцні алкогольні напої - максимум один літр на людину
- напої міцністю менше ніж 22,3% - максимум два літри на людину
- пиво - до 16 літрів
- вино, окрім ігристого - до чотирьох літрів
- дві відкриті пачки сигарет
- сигари - максимум 10 штук
- рідини для куріння електронних сигарет - до 10 мл
Зауважте, що ці товари дозволено перевозити особам старшим за 21 рік.
Що можна ввозити до України з-за кордону
Ось перелік цих речей і товарів:
- особистий одяг, білизна та взуття, призначені виключно для власного користування і мають ознаки таких, що були у користуванні
- речі особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби в кількості, яка забезпечує потреби однієї особи на період поїздки
- особисті прикраси, у тому числі виготовлені з дорогоцінних металів та каміння
- звичайні та/або прогулянкові дитячі коляски
- вироби медичного призначення для індивідуального користування, необхідні для забезпечення життєдіяльності людини та контролю
- індивідуальне письмове та канцелярське приладдя
- музичні інструменти
- стільникові телефони
- переносні персональні комп'ютери, а також обладнання до них
- спортивне спорядження
Раніше ми писали, як вивезти на навчання за кордон дитину під час війни.
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