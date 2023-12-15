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Что и как есть, чтобы достичь долголетия: три простых правила от эксперта

Какие простые правила помогут прожить дольше (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Больше всего долгожителей находятся в так называемых голубых зонах, в которые входят некоторые регионы Японии, Греции, Коста-Рики и Италии. Средняя продолжительность жизни там на 10 лет выше, чем во всем мире, и составляет она более 82 лет. Но есть три полезных совета, которые, по словам экспертов, помогут достичь долголетия, даже тем людям, что не живут в голубой зоне.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Eat This, Not That.

Ешьте сытный завтрак

"Завтрак является невероятно важной частью вашего дня. Он может повысить или нарушить вашу энергию и настроение. Я считаю, что прежде всего нужно съесть сытный завтрак, в идеале - острый", - рассказал эксперт Дэн Бюттнер.

Исследования показывают, что завтрак может улучшить физическое и психическое благополучие и улучшить общее качество жизни. Можно использовать рецепты полезных соленых завтраков, которые включают определенные основные продукты, такие как овсяная каша, авокадо, яйца, греческий йогурт, ягоды, орехи и лосось.

Добавьте фасоль в свои блюда

Бюттнер также советует добавлять фасоль в пищу, которую вы любите, поскольку она является отличным источником белка.

Фасоль является основным продуктом для каждой диеты голубых зон во всем мире. К примеру, жители Никоя любят черные бобы, жители Окинавы используют соевые бобы во многих блюдах, а жители Средиземноморья едят нут и белую фасоль вместе с чечевицей. Согласно исследованию 2004 года, опубликованному в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, потребление 20 г бобовых связано со снижением риска смерти на 7-8%.

Ешьте орехи во время перекуса

Только горстка орехов (примерно 25 г) в день для перекуса вполне может поддержать ваше здоровье. Именно столько орехов употребляют в пищу долгожители. Люди в Никои регулярно едят фисташки, а сардинцы - миндаль.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американского колледжа кардиологии, люди, потреблявшие 13 г орехов пять раз или больше еженедельно, имели на 14% меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 20% меньший риск ишемической болезни сердца.

 

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