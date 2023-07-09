Что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты: врач дал точный ответ

Алкоголь VS сигареты

По словам врача, выбирать между алкоголем и сигаретами - то же, что и выбирать между плохим и еще хуже.

"Если говорить об онкологии, то, конечно, вреднее табакокурение - чего угодно. Обычных сигарет, вайпов, кальянов, одноразок", - говорит медик.

Чем чревато курение

По словам врача, из-за курения может возникнуть рак легких, горла, языка молочных желез и "в разрезе лет - гарантированно".

"Особенно при приеме таблетированных контрацептивов - это проблемы с сосудами. А от алкоголя - это цирроз печени", - добавил эксперт.

Если употреблять и то, и другое

Юрий Габорец говорит, что в сочетании алкоголь и курение негативно усиливают действие друг друга.

Слизистая после алкоголя более уязвима для никотина и других канцерогенных. Она ускоряет всасывание их в кровообращение.

Пассивное курение так же вредно, особенно в сочетании с алкоголем.

Есть ли безопасная доза алкоголя?

По словам врача, лучше от алкоголя отказаться вообще. Ведь очень трудно контролировать себя и не увеличивать со временем дозу выпитого.

Из-за развития толерантности к алкоголю организм будет требовать со временем все больше, чтобы ощутить "эффект". А это - прямой путь к алкогольной зависимости.