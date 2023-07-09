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Что хуже для здоровья - алкоголь или сигареты: врач дал точный ответ

Алкоголь или сигареты - что хуже (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Употребление алкоголя и курение сигарет (электронных или обычных) - очень вредные привычки, которые разрушают раз за разом наше здоровье и сокращают жизнь. Но какая из них хуже?

Ответ на этот вопрос в TikTok дал врач Юрий Габорец. Он подчеркнул, что особый вред эти привычки наносят женскому здоровью.

Алкоголь VS сигареты

По словам врача, выбирать между алкоголем и сигаретами - то же, что и выбирать между плохим и еще хуже.

"Если говорить об онкологии, то, конечно, вреднее табакокурение - чего угодно. Обычных сигарет, вайпов, кальянов, одноразок", - говорит медик.

Чем чревато курение

По словам врача, из-за курения может возникнуть рак легких, горла, языка молочных желез и "в разрезе лет - гарантированно".

"Особенно при приеме таблетированных контрацептивов - это проблемы с сосудами. А от алкоголя - это цирроз печени", - добавил эксперт.

Если употреблять и то, и другое

Юрий Габорец говорит, что в сочетании алкоголь и курение негативно усиливают действие друг друга.

Слизистая после алкоголя более уязвима для никотина и других канцерогенных. Она ускоряет всасывание их в кровообращение.

Пассивное курение так же вредно, особенно в сочетании с алкоголем.

Есть ли безопасная доза алкоголя?

По словам врача, лучше от алкоголя отказаться вообще. Ведь очень трудно контролировать себя и не увеличивать со временем дозу выпитого.

Из-за развития толерантности к алкоголю организм будет требовать со временем все больше, чтобы ощутить "эффект". А это - прямой путь к алкогольной зависимости.

Ранее врач также рассказал, что случится со здоровьем и телом, если слишком часто употреблять пиво.

Кроме того, узнайте, как понять, что у вас начинается алкогольная зависимость.

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