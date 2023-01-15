RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что добавить в винегрет для взрывного вкуса: один ингредиент меняет все

Как сделать винегрет вкуснее (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Винегрет станет гораздо вкуснее, если добавить к нему интересную составляющую, что может сильно повлиять на вкус зимнего салата.

Как разнообразить блюдо – читайте ниже в материале Styler.

Экспериментируйте с винегретом

Обычная заправка для винегрета – растительное масло. Чаще всего овощи поливают именно подсолнечным маслом. Любители изысканного вкуса экспериментируют с оливковым или кунжутным маслом.

Но такая заправка может показаться вам пресной, если вы любите более насыщенные вкусы.

Некоторые экспериментируют с майонезом, но шеф-повара называют такую заправку одной из самых неудачных.

Кто-то заправляет блюдо натуральным йогуртом. Так винегрет будет здоровее, но это также заправка – на любителя.

Супер ингредиент, меняющий вкус

Этот более интересный вариант точно понравится любителям слегка острых блюд.

Четверть стакана растительного масла смешать с горчицей или ее зернами. На стандартный объем салата достаточно чайной ложки приправы. А для особенного аромата можно добавить немного горчичного масла или меда (1 ст. л.).

Смотрите также, как готовит винегрет известный украинский повар Евгений Клопотенко:

Раньше мы писали, что нельзя добавлять в винегрет, чтобы не испортить этот зимний салат.

Кроме того, читайте, как на самом деле правильно варить овощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептсалат