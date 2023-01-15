Что добавить в винегрет для взрывного вкуса: один ингредиент меняет все

Экспериментируйте с винегретом

Обычная заправка для винегрета – растительное масло. Чаще всего овощи поливают именно подсолнечным маслом. Любители изысканного вкуса экспериментируют с оливковым или кунжутным маслом.

Но такая заправка может показаться вам пресной, если вы любите более насыщенные вкусы.

Некоторые экспериментируют с майонезом, но шеф-повара называют такую заправку одной из самых неудачных.

Кто-то заправляет блюдо натуральным йогуртом. Так винегрет будет здоровее, но это также заправка – на любителя.

Супер ингредиент, меняющий вкус

Этот более интересный вариант точно понравится любителям слегка острых блюд.

Четверть стакана растительного масла смешать с горчицей или ее зернами. На стандартный объем салата достаточно чайной ложки приправы. А для особенного аромата можно добавить немного горчичного масла или меда (1 ст. л.).

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