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Что мужчины никогда не прощают женщинам: в этом списке всего четыре пункта

Что мужчины не смогут простить женщине (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Мужчины женщинам прощают очень многие вещи и порой готовы относиться к ним снисходительно. Но есть четыре пункта, которые мужчины своим дамам не смогут простить никогда.

Что именно мужчины простить женщинам не могут - читайте в материале Styler.

Измена

Существуют семьи, где такую ситуацию смогли преодолеть, но это - единичные случаи. Чаще всего мужчины не могут простить женщине измену. И это может быть не только физическое предательство, а и душевное или сердечное.

Для мужчин измена - не просто предательство, а четкий сигнал, что женщине он безразличен и все отношения между ними, чувства и страсть - всего лишь иллюзия. Это действительно удар ниже пояса.

Унижение

Если женщина унижает мужчину и делает еще и публично - это будет обидой практически на всю жизнь. Мужчина по природе добытчик и завоеватель, его функция - защищать, оберегать. И если в ответ он получает унижение, то простить этого не сможет.

Отказ

Самый большой страх любого, даже самого уверенного в себе мужчины, это - отказ. Отказ может быть в сексуальной близости или же - от совместных отношений в принципе. Для мужчин отказ в чем-то, что имеет для него огромное значение, равносилен посылу: ты неудачник, я тебя не уважаю.

Сравнение

Еще одна ситуация, при которой мужчины не смогут простить женщину - это сравнение с другим мужчиной. Особенно неудачное. Мужчина для любимой женщины должен быть единственным и неповторимым, самым лучшим на всем белом свете. И доказательства, что это не так - сильно обижают мужчину.

Кстати, ранее мы писали о том, с какими людьми стоит быть очень осторожными.

А также рассказывали о том, какие мужские поступки женщины ошибочно принимают за серьезные намерения.

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