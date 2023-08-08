Что будет с ценами на арбузы в августе, и где сейчас купить самые дешевые

В Украине сейчас начался сезон арбузов, но цены на них остаются "кусачими".

Подорожают или подешевеют бахчевые в августе рассказала научный сотрудник Инна Сало, пишет "24 канал".

Какие цены на арбузы будут в августе

Эксперт напомнила, что до 93% арбузов в Украине выращивалось частными хозяйствами, а это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи.

В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось до 37% арбузов - до 150 тысяч тонн.

"Это значительная доля, которая может компенсироваться, при формировании товарного предложения, на средства импортных поставок", - отметила Инна.

По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, цена на арбузы в августе составит в среднем около 30 гривен за килограмм.

Сколько сейчас стоят арбузы

Отметим, что сейчас арбузы в супермаркетах Украины стартуют от 24,95 гривен за килограмм. Такую цену можно найти в супермаркете АТБ. Отметим, что эти арбузы выращены в Украине - не импортные.

Цены на арбузы в АТБ

В Novus за сладкие плоды просят 27.99 гривен за килограмм.

Цена на арбузы в Novus

В "Сильпо" сейчас действует акционная цена на арбузы - 23.90 за килограмм. Но такая стоимость актуальна только до 9 августа.

Цена на арбузы в "Сильпо"

Отметим, что на продуктовых раскладках, например, в Киеве, цена на эту ягоду стартует от 30 гривен.