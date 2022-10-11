Что будет с отоплением в школах и как будут учиться дети во время ракетной угрозы

Отопление в школах и садиках

По словам министра, в Украине учебные заведения готовы к отопительному сезону на 90%. Школы и садики в Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях - готовы на 100%.

"Президент и премьер-министр постоянно подчеркивал на необходимости подготовки отопительного периода намного ранее, чем этот период наступил, и мы уже с весны начали готовиться. Именно так и произошло в этом году, году российской агрессии, и на сегодня с 25 тысяч заведений 24 388 готовы к отопительному сезону, что составляет 90%", - сказал Шкарлет.

Он добавил, что школы готовы на 92%, в 11 областях - на 100%, детские сады - на 92%, а в 13 областях - на 100%.

"Мы понимаем, что некоторые из вражеских ракет повредили наши ТЭЦ в разных областях, но и президент, и правительство ставили задание, что садики и школы должны быть в приоритете обеспечения из теплом", - подчеркнул министр.

Онлайн и офлайн обучение

После двух массовых ракетных атак школы в Украине перевели на дистанционное обучение до 14 октября. Во Львове в понедельник и вторник занятия пришлось отменить, так как город частично без электроэнергии и связи.

Министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что после 14 октября руководители военных администраций будут самостоятельно принимать решения о формате образовательного процесса в заведения образования - с учетом ситуации по безопасности.

"Я бы не говорил о тотальном запрете очного обучения, поскольку есть разные территории, в которых наблюдается разная ситуация. Учитывая территориальную локацию того или иного учебного заведения, нахождение его рядом со стратегическими объектами, руководители военных администраций самостоятельно принимают решение по поводу оценки безопасности и формата учебного процесса", - объяснил министр.

Он высказал убеждение, что онлайн-обучение может служить только дополнительным элементом образовательного процесса, так как постройка образовательной траектории между учеником и учителем не всегда может быть заменена общением через экран.

"Но ситуация безопасности требует от нас принятия решений, в том числе и о продолжении онлайн образования путем ее онлайн формата", - отметил Шкарлет.