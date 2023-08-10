Эти 4 вещи родители не должны запрещать ребенку, иначе будет много проблем

Выражение эмоций

Дети имеют право на выражение своих эмоций, даже если это злость, отчаяние или печаль. Запрещая ребенку выражать свои чувства, можно подавить его психику и вызвать более серьезные проблемы в будущем.

Поэтому важно, чтобы родители говорили с детьми и помогали.

Выбор друзей

Эксперты говорят, что дети имеют право на свободный выбор друзей. Если запрещать ребенку общаться с теми, с кем он хочет, это можно привести к социальной изоляции и ухудшению его положения в школе и среди сверстников.

Выбор хобби и занятий

Дети имеют право на свободный выбор хобби и занятий, которые им нравятся. Запрещая ребенку заниматься чем-то, можно подавить его творчество и самовыражение.

Создание собственной идентичности

Каждый ребенок имеет право на свободное формирование своей идентичности. Если родители будут запрещать ребенку быть собой - это повлечет за собой проблемы с самоуважением и психическим здоровьем.

Важно помнить, что дети нуждаются в поддержке и понимании со стороны взрослых. Вместо запретов лучше научить ребенка взаимодействовать с окружающим миром и принимать осознанные решения.

Чего нельзя говорить детям

"Не делай этого!"

Эта, казалось бы, простая фраза может быть интерпретирована вашим ребенком совсем иначе. Если вы запрещаете ребенку что-то не делать, он сделает все возможное, чтобы сделать наоборот.

Если вы хотите, чтобы ребенок не совершал того или иного, объясните реальную причину ваших требований.

"Я бы хотела, чтобы ты был как…"

Каждый ребенок особенный, имеет свои уникальные черты. Сравнивая его с братьями, сестрами или сверстниками вы просите, чтобы он стал другим.

Сравнение может заставить ребенка чувствовать себя не таким красивым, как другой ребенок. Он может подумать, что вы его не цените, независимо от того, что он делает. В частности, сравнение ребенка с братьями или сестрами усиливает между ними соперничество.

"Оставь меня в покое!"

Иногда мы говорим такие слова, испытывая разочарование. Но эта фраза может быть болезненной для ребенка: она будет чувствовать свою ненужность.

"В твоем возрасте я была более ответственной"

Родители часто выражают разочарование из-за определенных ситуаций. Это раздражает ребенка и не только мешает ему самореализовываться, но и делает его неуверенным.