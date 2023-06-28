"Еще такого не видел": Притула показал рекордную партию дронов. "Мавики" уже летят на фронт
Сергей Притула поблагодарил украинцев, которые продолжают донатить в поддержку Сил Обороны и показал рекордную партию дронов.
Об этом волонтер рассказал в Facebook.
570 дронов - это рекорд
"Рекордная партия дронов для Сил Обороны заехала - 570 единиц. И долго на фонде не задержалась. Дроны развозятся нашими конвоями по подразделениям согласно ранее оформленным заявкам", - написал Сергей.
Он поблагодарил всех донатеров и уточнил, что эта партия обошлась почти в 49 миллионов гривен.
"Такого количества дронов в одном месте я еще не видел, но, надеюсь, с вашей помощью эта картина станет регулярной!" - добавил волонтер.
Задонатить на дроны, а также узнать детали программы Дроны "Очі в небі" можно по ссылке здесь.
Какие дроны удалось закупить и как они помогут на войне
По словам шоумена, наш фронт пополнился 380 DJI Mavic 3, 180 DJI Mavic 3 Fly More Combo и 10 DJI Mavic 3 Cine.
Такие квадрокоптеры производит китайская компания Dajiang Innovation Technology и они могут быть полезны для:
- Разведки
Квадрокоптер может быть использован для получения информации о территории врага и расположении военных позиций. Mavic 3 может оснащен камерой с высоким разрешением, позволяющим получать подробную информацию о вражеских объектах и позициях.
- Поддержки боевых действий
DJI Mavic 3 можно использовать для поддержания боевых действий, обеспечивая связь между военными подразделениями. Кроме того, он может посылать важную информацию военным.
- Обнаружения вражеских объектов
Квадрокоптер можно использовать для выявления вражеских объектов: танков, бронированных транспортных средств и другой тяжелой техники, которую враг может коварно прятать в лесу или других местах.
- Уничтожения вражеских целей
Благодаря камерам DJI Mavic 3 можно использовать для наведения ракет или артиллерии на вражеские позиции и цели.
Ранее мы писали, что Сергей Притула обратился к украинцам после того, как акула съела россиянина.