Счастливы, тревожны и обладают запасом прочности: новое исследование показало, почему у подростков снижается мотивация к обучению

У школьников средних и старших классов продолжает снижаться мотивация к обучению. За последние три года ежегодно на 10% увеличивается количество учителей, указывающих на снижение мотивации к обучению у детей (с 40 до 60%).

Новое исследование показало, что именно послужило причиной снижения мотивации у подростков за последние годы. Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты исследования , проведенного Государственной службой качества образования.

Как прошел учебный год

По словам педагогов, основная причина снижения мотивации к обучению - нестабильное психоэмоциональное состояние у школьников. Также они обращают внимание на рост напряженности учащихся. Две трети учителей указывают, что дети стали уставшими.

Однако ученики утверждают, что их психоэмоциональное состояние несколько улучшилось с началом войны, в том числе на 16% увеличилось количество учащихся, которые чувствуют себя спокойно и в безопасности.

Прошлый учебный год только 53% заведений имели возможность работать очно, еще 19% - дистанционно и 28% - в смешанном формате. Преобладает дистанционная учеба на Востоке и Юге.

По информации учителей, около 20% учащихся не имеют постоянного доступа к образовательному процессу в условиях войны. И 97% школ не имеют потерь в образовательном процессе, то есть заведения постоянно осуществляли образовательный процесс.

Несмотря на то, что учебные заведения почти постоянно работали, только 42% родителей школьников отметили, что их дети постоянно учились. Основной причиной названа болезнь - 56%. Неумение подключиться к онлайн-урокам – указали 5% учеников младшей школы.

5% - учащиеся базовой и старшей школы не учились из-за перегрузки

4% - нехватка мотивации

3% - нестабильное эмоциональное состояние

В этом году значительно уменьшилось количество родителей, отмечающих, что ребенок не учился из-за отключения электроэнергии - с 65% до 14%.

Отсутствие интернета или слабое соединение - с 55% до 17%.

Из-за постоянных воздушных тревог - с 66% до 29%

Лишь треть учащихся отмечает, что учителя продолжают учебные занятия в укрытии. 32% указывают, что в укрытии отсутствуют условия для проведения уроков и 39% указывают, что каждый занимается своими делами. Самый высокий показатель на Севере - 49%, наименьший на Востоке - 14%.

Компенсация потерь в учебном времени по результатам опроса учащихся чаще происходит через предоставление им учебных материалов, задач для самостоятельной обработки, групповых и индивидуальных консультаций.

В то же время сложно оценить, как часто реализовывались указанные мероприятия, учитывая, что большинство учителей жалуются на нехватку условий и возможностей: отсутствие интернета, разные часовые пояса у учащихся.

Ухудшились ли знания учащихся

Об ухудшении результатов обучения отмечает практическое количество учителей в селах и городах. 37% учителей в селах и 36% в городах указывают, что знания детей ухудшились по иностранному языку, по 35% - по украинскому языку, по 34% - по математике, 32% - по литературному чтению.

В селах учителя указывают, что качество знаний у учащихся ухудшилось на 22% по зарубежной литературе, на 20% по физике, на 20% по химии, на 18% - по иностранному языку, на 15% по биологии.

Среди старшеклассников преобладает мнение, что их результаты обучения улучшились по сравнению с прошлым годом.

Изменение психоэмоционального состояния школьников

Война является причиной стресса и дополнительной психологической нагрузки для миллионов украинцев. Самые уязвимые из них - дети, ведь их психика очень чувствительна к любым изменениям.

В начале войны дети чувствовали себя более тревожно, эмоционально переживали события, присутствовали страх, волнение, неопределенность. Пока ситуация изменилась: подавляющее большинство учеников учатся офлайн.

За это время школьники уже несколько привыкли и адаптировались к условиям войны, воздушным тревогам и походам в укрытие, поэтому их психоэмоциональное состояние заметно улучшилось, в частности на 16% увеличилось количество учащихся, которые чувствуют себя в безопасности (85% - в селах, и 80% в городах - в прошлом году эти показатели составляли 69% и 65%).

В то же время, 30% учащихся в городах и 32% в селах отмечают, что чувствуют себя в опасности и эти показатели увеличились по сравнению с прошлым годом на 14% и 19%.

63% старшеклассников в городах и 70% в селах чувствуют себя спокойнее и этот показатель улучшился на 12-15%. А вот спокойно себя чувствует только 41% детей.

При этом тревожное состояние испытывают в селах 26% опрошенных, а в городах ощущение тревоги присутствует у 36% детей - на 11% больше, чем в прошлом.

В этом учебном году старшеклассники в городах чувствуют себя более уставшими - 68% (в прошлом году - 52%), а в течение трех лет этот показатель усталости отмечают вдвое больше детей городских школ. В селах этого года - 59% уставших учеников, а в прошлом году их было всего 40%.

Вызывают беспокойство наличие у учащихся таких негативных состояний, как страх - 35% в городах, 27% в селах.

Одиночество - 34% в городах, 37% в селах

Грусть - 42% в городах, 39% в селах (в прошлом году - 33% и 31%)

Напряженность - 51% в городах (увеличение на 10%), 34% - в селах (на 2% больше)

Несмотря на негативные состояния учеников и учениц имеют значительный потенциал жизнестойкости, в частности, следует отметить, что значительная часть детей чувствуют себя более энергично: 53% в городах и 62% в селах, чем в прошлом году.

Однако о наличии рассеянности/невнимательности сообщили на 10% больше учащихся - 36% в городах и 34% в селах.

В условиях войны 62% детей в городах и 72% в селах чувствуют себя счастливыми. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 17% в городах и на 22% в селах.

Вызовы образовательного процесса

Педагоги указали, что наибольший вызов для образовательного процесса - это снижение мотивации учащихся. В городах это 61%, в селах - 64%. В прошлом году этот показатель составил 50%.

54% учителей в городах и 48% учителей в селах обращают внимание на нестабильное психоэмоциональное состояние детей, почти треть указывает на отсутствие поддержки со стороны родителей.

Учитывая характер вызовов, организация образовательного процесса нуждается в гибкости и адаптивности, корректировке методов обучения и психоэмоциональной поддержки участников образовательного процесса.