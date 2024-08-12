Счастливчики недели. Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост

Весы

Вас ждут большие достижения. Вы сможете воплотить в жизнь свои мечты, если заручитесь поддержкой и найдете тех, кто сможет помочь не только на словах. Конечно, можно полагаться лишь на себя, но командная работа приносит куда больше плодов.

Посвятите эту неделю закрытию "гештальтов". Сделайте все, о чем давно думали. Не стоит бояться критики или осуждения, ведь весь негатив не имеет к вам никого отношения.

Рыбы

В вашей жизни начнутся судьбоносные события. Эта неделя поможет вам трансформироваться и "переродиться". Уделите время всем сферам своей жизни, найдите причину неудач, вы сможете ее искоренить.

Звезды указывают на то, что в скором времени вы добьетесь небывалого успеха. Однако для этого нужно прислушиваться к интуиции и не жертвовать своими принципами. Помните, что для вас по-настоящему важно.

Козерог

До конца этой недели вы можете получить неожиданные новости. В какой-то момент все кардинально изменится. Вы поймете, что жизнь начала наполняться счастьем, также вас ждет время грандиозного личностного роста.

Не бойтесь своих амбиций, все получится. Также не стоит забывать о романтике, сделайте первый шаг, если рядом с вами есть тот человек, к которому вы испытываете нежные чувства.