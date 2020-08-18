Шашлик категорично не можна смажити на цих дровах: м'ясо буде зіпсоване

Фахівці розповіли, дрова з яких дерев категорично не підходять для приготування шашлику. Адже улюблений багатьма українцями продукт легко зіпсувати неправильним вугіллям.

Навіть якщо ви взяли найкраще м'ясо, правильно його замаринували, поганим вугіллям можна просто зіпсувати шашлик, настрій, і довгоочікуваний відпочинок. Причому тип деревини безпосередньо залежить від розміру вашого мангала, пише kolundrov.

Так, для великого і глибокого мангала на велику кількість шампурів підійде тверда деревина. Це береза, дуб, граб. З цих дров виходить довго тліюче деревне вугілля, яке дає багато жару. Варто враховувати, що на дубі шашлик може бути сухуватим через велику віддачу тепла. Якщо ви готуєте на дровах цього дерева, постійно стежте за м'ясом.

Середньо тверді породи. Наприклад, фруктові дерева (абрикос, яблуня, вишня) краще використовувати для мангала поменше. У великому мангалі на них теж можна смажити. Але дров знадобиться трохи більше і на їх вугіллі м'ясо буде довше готуватися.

До порід середньої твердості відносяться і хвойні дерева. Але експерти категорично не рекомендують смажити шашлик на них. Справа в смолі, яка при згорянні може осідати на м'ясі і зіпсує його смак.

М'які види деревини (вільха і осика) добре і швидко горять, при цьому залишаючи мало золи, а жару після прогорання від цих порід не так-то й багато. Такі дрова рекомендується використовувати в маленьких і низьких мангалах для приготування невеликої кількості м'яса.

Раніше шеф-кухар відомого ресторану також пояснив, що шашлики не можна смажити на дровах хвойних дерев. Позаяк смола може зіпсувати як м'ясо, так і мангал. Експерт порадив використовувати для вугілля фруктові породи дерев (яблуні, вишні, виноградну лозу). Але якщо їх нема, то береза, ясен і дуб також підійдуть.

Крім того шеф-кухар радить відразу класти максимальну кількість дров в мангал відразу. Інакше доведеться підкидати, через це вугілля прогорить нерівномірно, що призведе до нерівномірного просмаження м'яса.

Раніше ми писали, які помилки можуть зіпсувати шашлик навіть з найкращого м'яса, їх допускає кожен.