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Шахтер ДТЭК, который воевал в Мариуполе, вернулся из российского плена

Вторник 22 апреля 2025 16:37
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Шахтер ДТЭК, который воевал в Мариуполе, вернулся из российского плена Шахтер ДТЭК, который воевал в Мариуполе, вернулся из российского плена (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Из российского плена вернулся шахтер компании ДТЭК, который является одним из защитников Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение компании.

"Шахтер ШУ Першотравенское вернулся домой из российского плена. Накануне Пасхи-2025 состоялся один из крупнейших обменов пленных украинских военных. Среди 277 освобожденных защитников домой вернулся и наш коллега - Владислав Половый", - говорится в нем.

Отмечается, что Половый работал учеником подземного горняка, а в 2020 году присоединился к рядам 36-й бригады, которая защищала Мариуполь.

Также из плена был освобожден Дмитрий Тищенко из бригады "Азов". Он не был работником ШУ Першотравенское, но его мать 14 лет отработала на шахтоуправлении участковым геологом.

"Коллектив ШУ Першотравенское разделяет невероятную радость вместе с семьями, друзьями и односельчанами. Верим в ВСУ! Верим в Победу Украины!", - подытожили в сообщении.

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Мариуполь ДТЭК
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