Мошенники под видом "волонтеров" известного фонда кидают воинов ВСУ на деньги: что известно

По словам представителей фонда, недавно какой-то мужчина втерся в доверие к военным, представившись волонтером БФ, хотя не имеет никакого отношения к нему.

"По сообщению Службы Безопасности Украины, какой-то неизвестный тип представился как Андрей из фонда "ТИХО", взял средства у воинов 54-й отдельной механизированной бригады и уехал на три месяца в неизвестном направлении. Последняя активность аккаунтов - в Яворове Львовской области. Нет я, нет ни один из моих волонтеров с воинами 54 ОМБр не знакомы. В СБУ нам сообщили, что лицо того мошенника не совпадает ни с одним из наших волонтеров", - рассказывает основатель "ТИХО" Андрей Лиман.

Все волонтерские удостоверения будут заменены. Уже идет процесс аннулирования старых и обновления действительных.

"Все волонтерские удостоверения, выданные до сих пор, не продолженные дополнительным соглашением между фондом и волонтером, считаются недействительными. Все удостоверения волонтеров нашего фонда предусматривают наличие NFC-чипа, через который можно увидеть исчерпывающую информацию о деятельности волонтера. Удостоверение старого образца без особых" обстоятельств - не действуют", - отмечает Лиман.

Волонтеры сообщают о мошенниках (фото: БФ "ТИХО")

С начала полномасштабного вторжения фонд "ТИХО" отправил на фронт почти сотню авто и отремонтировал еще 300. Также волонтеры отвезли на передовую 200 тонн еды и около 20 тонн воды, десятки тонн лекарств и медицинского оборудования военным госпиталям.

Сейчас волонтеры собирают средства на тепловизионный прицел бойцам 4 батальона 5-й отдельной Слобожанской бригады Национальной Гвардии Украины. Воины стоят в районе Кременной недалеко от позиций россиян и нуждаются в помощи волонтеров.

Благодаря неравнодушным украинцам, блогерам и звездам удалось собрать часть требуемой суммы.

Однако волонтеры просят приобщиться к неравнодушным украинцам, чтобы уберечь ребят и позиции Украины на том участке фронта.

Реквизиты для помощи

Монобанка: по этой ссылке

PayPal: stoik.project@gmail.com

IBAN: UA643220010000026003390000433

Волонтеры собирают деньги на тепловизионный прицел (фото: БФ "ТИХО")