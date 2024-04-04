Сезонные "депрессии" у домашних питомцев? Как вовремя заметить и помочь животному
Бывают ли сезонные депрессии у животных, как их заметить и преодолеть? Вопросы не из простых, однако их можно решить с помощью консультации у ветеринара и внимания к домашнему питомцу.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce Pets рассказывает, что известно о сезонных депрессиях у животных, их признаках и способах преодоления.
Есть ли у домашних животных сезонные депрессии
По мнению экспертов, сезонные аффективные расстройства (САР) или так называемые сезонные депрессии могут быть замечены не только среди людей, но и среди наших домашних любимцев.
Научно доказать этот факт сложно, ведь животное не может поделиться своими переживаниями и ощущениями. В то же время исследователи иногда замечают, что у собак, кошек или других домашних животных случаются "расстройства поведения", или же в разный сезон они ведут себя по-разному .
В целом симптомы САР могут включать:
- депрессию
- тревогу
- усталость
- проблемы со сном (как правило речь идет о чрезмерном сне)
- тягу к "комфортной" пище или углеводам
По словам ветеринаров, если четких научных доказательств депрессии у животных нет, это не значит, что они не могут страдать той или иной формой САР.
Признаки сезонной депрессии у домашних животных
Особенно "остро" признаки САР могут проявляться у животных осенью и зимой. В то же время и другие два сезона - не исключение из правила, ведь даже смена шерсти у собак не всегда приходится на один и тот же конкретный сезон.
По мнению специалистов, домашним питомцам может передаваться также психоэмоциональное состояние человека.
Исходя из этого, признаками сезонной депрессии у домашних животных могут быть:
- вялость или усталость
- чрезмерный сон
- изменения аппетита (как правило речь идет о повышенном аппетите, хотя "депрессивные" животные могут есть и меньше)
- снижение интереса к физическим упражнениям, игрушкам и играм
- изменения в отношении к человеку, апатия, "отдаление" от семьи
В то же время ветеринары отмечают - прежде чем "списывать" такие симптомы на депрессию, нужно непременно обратиться к врачу, ведь они могут быть и признаком заболевания животного.
Как помочь "депрессивному" животному
Если ваш ветеринар не обнаружил никаких физиологических проблем или заболеваний, а животное до сих пор "грустит", эксперты советуют придерживаться ряда простых шагов:
- добавьте света в ваш дом - чаще открывайте шторы или жалюзи, реже оставляйте животное в темноте и наедине
- чаще бывайте на улице - выводите животное на свежий воздух, гуляйте или играйте с ним (или хотя бы чаще открывайте окна и запускайте свежий воздух внутрь)
- попробуйте "обогатить" или изменить окружающую среду животного - спальное место, миски, игрушки, развлечения и т.д.
- побалуйте животное "вкусненьким" - тем, что обычно вы ему не даете (разнообразные вкусности для домашних любимцев можно приобрести в зоомагазине)
- уделяйте животному больше внимания - говорите с ним ласково, призывайте к общим играм или другим занятиям
Напомним, ранее мы рассказывали, почему собаки постоянно лают без причины.
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