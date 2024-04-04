Сезонные "депрессии" у домашних питомцев? Как вовремя заметить и помочь животному

Бывают ли сезонные депрессии у животных, как их заметить и преодолеть? Вопросы не из простых, однако их можно решить с помощью консультации у ветеринара и внимания к домашнему питомцу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Spruce Pets рассказывает, что известно о сезонных депрессиях у животных, их признаках и способах преодоления.

Есть ли у домашних животных сезонные депрессии

По мнению экспертов, сезонные аффективные расстройства (САР) или так называемые сезонные депрессии могут быть замечены не только среди людей, но и среди наших домашних любимцев.

Научно доказать этот факт сложно, ведь животное не может поделиться своими переживаниями и ощущениями. В то же время исследователи иногда замечают, что у собак, кошек или других домашних животных случаются "расстройства поведения", или же в разный сезон они ведут себя по-разному .

В целом симптомы САР могут включать:

депрессию

тревогу

усталость

проблемы со сном (как правило речь идет о чрезмерном сне)

тягу к "комфортной" пище или углеводам

По словам ветеринаров, если четких научных доказательств депрессии у животных нет, это не значит, что они не могут страдать той или иной формой САР.

Признаки сезонной депрессии у домашних животных

Особенно "остро" признаки САР могут проявляться у животных осенью и зимой. В то же время и другие два сезона - не исключение из правила, ведь даже смена шерсти у собак не всегда приходится на один и тот же конкретный сезон.

По мнению специалистов, домашним питомцам может передаваться также психоэмоциональное состояние человека.

Исходя из этого, признаками сезонной депрессии у домашних животных могут быть:

вялость или усталость

чрезмерный сон

изменения аппетита (как правило речь идет о повышенном аппетите, хотя "депрессивные" животные могут есть и меньше)

снижение интереса к физическим упражнениям, игрушкам и играм

изменения в отношении к человеку, апатия, "отдаление" от семьи

В то же время ветеринары отмечают - прежде чем "списывать" такие симптомы на депрессию, нужно непременно обратиться к врачу, ведь они могут быть и признаком заболевания животного.

Как помочь "депрессивному" животному

Если ваш ветеринар не обнаружил никаких физиологических проблем или заболеваний, а животное до сих пор "грустит", эксперты советуют придерживаться ряда простых шагов: