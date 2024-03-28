Сезон штрафов начался. Украинцам напомнили, за какое нарушение можно "влететь" на деньги

Как избежать лесных пожаров

"Март, а в некоторых местах уже горят поля, луга, поймы. Относительно сухая и теплая погода вместе с человеческим безразличием, безответственностью, а то и преступной халатностью приводит к масштабным пожарам", - пишут работники заповедника.

Пламя в считанные минуты может уничтожить или повредить лесные насаждения, перекинуться на жилые дома. А самое страшное, что из-за пожаров гибнут дикие животные, птицы, насекомые. Конечно, могут пострадать и люди.

"Территория Чернобыльского заповедника - это в основном леса и перелоги с сухими травами. Разведение костров, выжигание травянистой растительности вблизи них - особенно опасно, ведь из-за сильных ветров огонь быстро распространяется на лесные массивы", - говорят специалисты.

Они призывают украинцев быть бдительными и ответственными.

"Не разводите костры в неустановленных местах и не выжигайте сухую траву", - просят работники заповедника.

Также они отмечают, что лесополосы, леса и поля могут быть заминированы или содержать взрывоопасные предметы.

"Призываем ограничить посещение местностей, не разминированных подразделениями ГСЧС", - советуют эксперты.

Сколько придется заплатить за нарушение

Штраф за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах составляет от 1 530 до 4 590 гривен.

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений предусматривает штраф от 91 800 до 153 000 гривен, или ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

При обнаружении пожара немедленно звоните по телефону 101.