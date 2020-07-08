Сезон кавунів в Україні: кому їх вживати категорично протипоказано

В Україні починається сезон кавунів. Ця ягода по праву вважається королевою серед всіх літніх ягід. У кавунів прекрасні смакові якості, він втамовує спрагу і в ньому міститься багато вітамінів і мінералів.

Кавун прийшов до нас з Південної Африки. Перші кавуни мали розмір грейпфрута і були не такими смачними, як зараз. У Європі масово вирощувати цю ягоду почали тільки в кінці 17 століття. Про це пише видання Vesti.

З чого складається кавун

У кавуні багато цукру, в деяких видах від 7% до 9%, в деяких до 11%. 0,5% - клітковина, 0,7% - пектин, 0,8% - целюлоза. Вітамін С в 100 грамах - 8 г, вітамін А-1 мг, вітамін В1 - 0,03 мг.

Калію - 0,22%, натрію - 0,016%, кальцію - 0,022%, заліза - 0, 037%, сірки -0,016%. Калорійність кавуна на 100 г - 30 калорій.

Користь кавуна для чоловіків

Як стверджують фахівці, кавун здатний сприятливо впливати на чоловічу силу, оскільки в його склад входять цитрулін і лікопен. Ці речовини мають судинорозширювальну дію, що позитивно позначається на потенції. Також в кавунах є аргінін, який синтезується амінокислотою і надає заспокійливу і розслаблюючу дію на організм. Велика кількість клітковини нормалізує роботу травної системи та допомагає очистити шлунок від токсинів і шлаків.

Користь кавуна для жінок

У кавуні міститься велика кількість фолієвої кислоти, без якої не проходить процес побудови РНК і ДНК. У жінок змінюється колір обличчя, і поліпшується травлення. Особливе значення вживання кавуна має в процесі розвитку малюка в утробі матері, тому, що основний вітамін, який потрібен вагітним - це фолієва кислота. Також в кавунах міститься багато магнію, який допомагає всмоктуватися натрію, кальцію і вітамінам. Кавуни забезпечують розвиток і роботу нервової та м'язової систем.

Внаслідок того, що в цій ягоді мало калорій, дієтологи рекомендують використовувати його для літніх дієт. Шляхом сечогінної дії з організму виводиться зайва рідина, але почуття ситості залишається надовго. Така дієта протипоказана тим, у кого є порушення нирок або є камені діаметром понад 0,4 см.

Шкідливість кавуна і кому його їсти протипоказано

Кавуни потрібно вживати дозовано, бо будь-які продукти при зловживанні можуть завдати шкоди організму. Не варто кавуни їсти у великій кількості жінкам на пізніх термінах вагітності, через те, що сечогінна здатність цієї ягоди може викликати додатковий дискомфорт і навіть біль.

Кавун варто їсти окремо від інших продуктів, оскільки відразу після іншої їжі, він може викликати сильне газоутворення. Клітковина і магній покращують моторику кишківника. Однак у людей з проблемами шлунково-кишкового тракту, кавун може викликати діарею.

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