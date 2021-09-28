Сейсмолог розповів, чому в Україні стало більше землетрусів: аномалія чи норма?

"Землетруси завжди і скрізь - це норма. Просто вони десь є більш-менш активні. Річ у тому, що плити земної кори рухаються, де повільніше, десь швидше. В активних зонах - землетрус є частим явищем, вони там більш потужні. А про те, що десь є асейсмічні район, Я навіть такого не знаю", - розповів вчений.

Чому Україну часто трясе

"Нас часто трясе і здорово. Але якщо землетрус глибокий, відповідно, потужний, він поширюється на досить велику територію. Його можна відчути далеко. Якщо цей землетрус є навіть сильно потужним, але поверхневим, тобто до 10 км в глибину, він поширюється недалеко", - повідомив сейсмолог.

За словами Вербицького, якщо десь землетрус стався не сильний, наприклад, в місці, де небагато населення, де немає забудови, ніяких об'єктів, то його ніхто і не відчує.

"Скажімо, часті землетруси відбуваються в районі Новодністровськ (Чернівецька область), там - розломні зони. Їх виявляють люди, які працюють на гідростанціях, але не звичайні місцеві жителі", - зазначив він.

Також вчений нагадав, що найпотужніші землетруси, які відчули в Україні, були в 1977, 1981 роках.