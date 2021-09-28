Сейсмолог розповів, чому в Україні стало більше землетрусів: аномалія чи норма?

Землетруси в Україні та за її межами - це норма.
Про це розповів УНІАН сейсмолог, старший науковий співробітник відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. і. Суботіна Національної академії наук України Сергій Вербицький.
"Землетруси завжди і скрізь - це норма. Просто вони десь є більш-менш активні. Річ у тому, що плити земної кори рухаються, де повільніше, десь швидше. В активних зонах - землетрус є частим явищем, вони там більш потужні. А про те, що десь є асейсмічні район, Я навіть такого не знаю", - розповів вчений.
"Нас часто трясе і здорово. Але якщо землетрус глибокий, відповідно, потужний, він поширюється на досить велику територію. Його можна відчути далеко. Якщо цей землетрус є навіть сильно потужним, але поверхневим, тобто до 10 км в глибину, він поширюється недалеко", - повідомив сейсмолог.
За словами Вербицького, якщо десь землетрус стався не сильний, наприклад, в місці, де небагато населення, де немає забудови, ніяких об'єктів, то його ніхто і не відчує.
"Скажімо, часті землетруси відбуваються в районі Новодністровськ (Чернівецька область), там - розломні зони. Їх виявляють люди, які працюють на гідростанціях, але не звичайні місцеві жителі", - зазначив він.
Також вчений нагадав, що найпотужніші землетруси, які відчули в Україні, були в 1977, 1981 роках.
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