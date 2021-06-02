RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ось так зараз виглядають камери в жіночій колонії: "такі ремонти потрібні в будинках для сиріт"

Автор: Людмила Жукова

У Качанівській виправній колонії для жінок у Харківській області провели ремонт камер. Тепер вони виглядають оновленими та чистими.

Їх фото показав у себе на сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

"Качанівська колонія №54 (жіноча), тут не просто хороший ремонт в стандартній стриманій кольоровій гамі, але і спроба дати трохи індивідуального простору через перегородки", - написав міністр.

Зазначимо, що ремонт виконано на кошти спецфонду, наповненого в результаті праці засуджених. Кошти платників податків не витрачалися, зазначив Малюська.

У жіночій колонії зробили ремонт камер(фото: Денис Малюська / Facebook)

У коментарях користувачі відреагували на ремонт камер.

  • Обережно з такими ремонтами, бо в Індії в'язні вже відмовляються виходити на волю у зв'язку з комфортними умовами відбування покарання.
  • Чудово, Чудово, що люди мають можливість відбувати покарання в гідних і належних умовах.. тим більше, за власноруч зароблені кошти.. пророблена робота є фактично профілактикою багатьох захворювань, від інфекційних до депресії..
  • Як можна, в громадських місцях, робити домашні санвузли? І це, не в перший раз я помічаю. Для громадського користування, є спеціальні душові кабінки, а ця домашня кабінка, проживе там максимум тиждень. Те ж саме з унітазами.
  • Ремонт хороший. Засмучує величезна кількість людей в одному приміщенні.
  • Засуджені в теперішній час живуть в кращих умовах, ніж студенти юридичної академії. Цікавий підхід.

Як ми писали раніше, у Київському СІЗО на Лук'янівці зробили ремонт в безкоштовних камерах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України камера