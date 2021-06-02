Ось так зараз виглядають камери в жіночій колонії: "такі ремонти потрібні в будинках для сиріт"

"Качанівська колонія №54 (жіноча), тут не просто хороший ремонт в стандартній стриманій кольоровій гамі, але і спроба дати трохи індивідуального простору через перегородки", - написав міністр.

Зазначимо, що ремонт виконано на кошти спецфонду, наповненого в результаті праці засуджених. Кошти платників податків не витрачалися, зазначив Малюська.

У жіночій колонії зробили ремонт камер(фото: Денис Малюська / Facebook)

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