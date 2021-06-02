Ось так зараз виглядають камери в жіночій колонії: "такі ремонти потрібні в будинках для сиріт"

У Качанівській виправній колонії для жінок у Харківській області провели ремонт камер. Тепер вони виглядають оновленими та чистими.
Їх фото показав у себе на сторінці в Facebook міністр юстиції Денис Малюська.
"Качанівська колонія №54 (жіноча), тут не просто хороший ремонт в стандартній стриманій кольоровій гамі, але і спроба дати трохи індивідуального простору через перегородки", - написав міністр.
Зазначимо, що ремонт виконано на кошти спецфонду, наповненого в результаті праці засуджених. Кошти платників податків не витрачалися, зазначив Малюська.
У жіночій колонії зробили ремонт камер(фото: Денис Малюська / Facebook)
У коментарях користувачі відреагували на ремонт камер.
Обережно з такими ремонтами, бо в Індії в'язні вже відмовляються виходити на волю у зв'язку з комфортними умовами відбування покарання.
Чудово, Чудово, що люди мають можливість відбувати покарання в гідних і належних умовах.. тим більше, за власноруч зароблені кошти.. пророблена робота є фактично профілактикою багатьох захворювань, від інфекційних до депресії..
Як можна, в громадських місцях, робити домашні санвузли? І це, не в перший раз я помічаю. Для громадського користування, є спеціальні душові кабінки, а ця домашня кабінка, проживе там максимум тиждень. Те ж саме з унітазами.
Ремонт хороший. Засмучує величезна кількість людей в одному приміщенні.
Засуджені в теперішній час живуть в кращих умовах, ніж студенти юридичної академії. Цікавий підхід.