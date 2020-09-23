В мережі "розганяють" фейк про загибель офіцерів США на Олешківському полігоні

На полігоні під Херсоном нібито загинуло 8 американських військових (фото: 05542.com.ua)

ЗМІ повідомили, що вісім американських військовиків загинули від вибуху в бункері на полігоні під Херсоном

Херсонські ЗМІ повідомили про загибель восьми американських офіцерів на території військового полігону в Олешківському районі. Нібито трагедія трапилася з американськими військовими радниками, що стежили за ходом проведення навчань. У бункер, де вони перебували, потрапив снаряд.

Про це повідомили ряд місцевих видань, але пізніше в пресслужбі поліції інформацію спростували.

Причому правоохоронці пишуть, що інформація спочатку з'явилася на офіційному сайті ГУНП області.

"Сьогодні об 11:45 на офіційному сайті ГУНП в Херсонській області з'явилася інформація "На Херсонщині поліція з'ясовує обставини загибелі американських військових радників". Офіційно повідомляємо, що дана інформація є фейком і не відповідає дійсності", - заявили в поліції.

Новина про загибель американських військових виявилася фейком (скрін: Магнолія-ТБ)

Фейк про загибель американців під Херсоном підхопили ЗМІ (скрін: Vesti)

Цікаво, що в фейковому повідомленні інформація про загибель вранці 23 вересня американських офіцерів виходила від начальника Олешківського відділення поліції Вадима Ковальчука. Також був наданий список "загиблих" і їхні військові звання.

В мережі поширюють фейк з загибеллю американських військових (скрін: facebook.com/groups/kahzorya)

Раніше ми повідомляли, що у мережі поширили фейк з вражаючим відео виконання "бочки" винищувачем ЗС України навколо бомбардувальники США. Новину активно підхопили ЗМІ, проте пізніше з'ясувалося, що це монтаж.