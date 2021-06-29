У мережі показали, як виглядає новий водно-спортивний комплекс у Мелітополі

У мережі показали вражаючі фото сучасного водно-спортивного комплексу, який відкрили у Мелітополі минулого року за програмою президента "Велике будівництво".
Фото комплексу, акредитованого за нормативами Міжнародної федерації плавання FINA, поділився Юрій Голик в Facebook.
Згідно з проектом, основний басейн ВСК розрахований на 8 доріжок довжиною 25 метрів, середня глибина в басейні становить 1,8 метра.
Глядацькі трибуни здатні вмістити до 300 осіб.
Водно-спортивний комплекс в Мелітополі може приймати змагання як національного, так і міжнародного рівня.
Арена також доступна для всіх городян, які бажають займатися водними видами спорту.
Загальна вартість проекту склала 78 млн грн.
Нагадаємо, раніше заступник глави офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомляв, що у 2021 році планують побудувати та реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів та 177 приймальних відділень лікарень.