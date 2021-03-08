ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У мережі показали жахливий стан дороги під Дніпром: суцільні ями без покриття

Новость на русском → Понеділок 08 березня 2021 09:55
У мережі показали жахливий стан дороги під Дніпром: суцільні ями без покриття Траса під Дніпром знаходиться в жалюгідному стані (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Траса в Дніпропетровській області, яка проходить між М-04 і М-11, знаходиться в жалюгідному стані.

Відео розбитої дороги показали на сторінці в Facebook "Вартові Еспрессо".

Наголошується, що на ділянці дороги Т-0432 Малософіївка - Кудашівка - Божедарівка суцільні ями і ні метра рівного покриття.

"І де ж широко розрекламований проект велике будівництво "Укравтодору"? Знову грошей не вистачило", - запитують на сторінці.

У ролику можна побачити, як абсолютна вся дорога всіяна величезними ямами. Проїхати по ній, без шкоди для машини, дуже важко.

Дорога в Дніпропетровській області всіяна ямами

В коментарях українці висловили свій гнів роботою Укравтодору.

  • Та там, тільки при Союзі була дорога. Так шо, купуйте машини, на повітряних подушках!
  • Ну ви наче малі діти з тими грошима від *Великого крадівництва. Де, та де.

Як ми раніше писали, в мережі показали жахливий стан окружної дороги в Черкаській області.

Раніше у мережі показали жахливий стан траси в Очаків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя трасса
LITE
Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня
Любов повернеться до вас кармою: астрологічний прогноз на період з 8 по 15 березня