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В сети показали ужасающее состояние дороги под Днепром: сплошные ямы без покрытия

Новина українською → Понедельник 08 марта 2021 09:55
В сети показали ужасающее состояние дороги под Днепром: сплошные ямы без покрытия Трасса под Днепром находится в плачевном состоянии (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Трасса в Днепропетровской области, которая проходит между М-04 и М-11, находится в плачевном состоянии.

Видео разбитой дороги показали на странице в Facebook "Вартові Еспрессо".

Отмечается, что на участке дороги Т-0432 Малософиевка - Кудашевка - Божедаровка сплошные ямы и ни метра ровного покрытия.

"И где же широко разрекламированный проект большое строительство "Укравтодора"? Снова денег не хватило", - спрашивают на странице.

В ролике можно увидеть, как абсолютна вся дорога усеяна огромными ямами. Проехать по ней, без вреда для машины, очень трудно.

Дорога в Днепропетровской области усеяна ямами

В комментариях украинцы выразили свой гнев работой Укравтодора.

  • Та там, только, при Союзе была дорога. Так шо, покупайте машины, на воздушных подушках!
  • Ну ви наче малі діти з тими грошима від *Великого крадівництва. Де, та де.

Как мы ранее писали, в сети показали ужасное состояние окружной дороги в Черкасской области.

Ранее в сети показали ужасное состояние трассы в Очаков.

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