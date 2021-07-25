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У мережі показали центр відеорозвідки, який купили волонтери з фондом Порошенка

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Київ, Неділя 25 липня 2021 20:07
У мережі показали центр відеорозвідки, який купили волонтери з фондом Порошенка Фото: у мережі показали центр відеорозвідки, який купили волонтери з фондом Порошенка (facebook.com)
Автор: Styler

У мережі показали новий бригадний центр управління системою відеоспостереження і розвідки, куплений для армії спільними зусиллями волонтерів та Фонду Порошенка. Дорогий комплекс дозволить армійцям з 10 окремої гірсько-штурмової бригади контролювати десятки кілометрів фронту.

Про це повідомив ексрадник міністра оборони, засновник волонтерської організації "Крила Фенікса" Юрій Бірюков у Facebook.

"Це не 72-я бригада, це бригадний центр управління системою відеоспостереження і розвідки. Це той вантаж, який Петро Порошенко відвіз до Торецька два тижні тому. Це той вантаж, який ми купували разом з вами, і з допомогою Порошенко, так", - написав Бірюков.

Він проілюстрував свій пост фотографіями, зробленими в новому центрі управління системою відеоспостереження і розвідки, а також розповів, які можливості це обладнання відкриває в протидії російській агресії на Донбасі.

"На фотках - щось середнє між центром управління польотами і телестудією. Що, власне, недалеко від правди. На екрани виводиться в режимі FullHD картинка з трьох десятків відеокамер, які заховані по всій лінії відповідальності 10-ки. Камери керовані, їх можуть обертати з будь-якого центру - взводний опорник, ротний опорник, батальйонний центр, а тепер - бригадний", - пояснив волонтер.

Бірюков також підкреслив: нове обладнання дозволить зберегти життя українських військових, адже вони менше ризикуватимуть потрапити в приціл ворожого снайпера.

Нагадаємо, раніше волонтери спільно з Фондом Порошенко придбали і доставили в зону проведення ООС комплект відеоспостереження для 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Після цього було оголошено збір коштів на придбання аналогічного обладнання для 72 ОМБр, яка також виконує зараз завдання в ООС. Частину дорогої апаратури вже доставлена на Донбас.

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Порошенко Петро волонтер
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