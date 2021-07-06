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У мережі показали будівництво унікального урбан-парку на ВДНГ у Києві

Автор: РБК-Україна

На території київського ВДНГ до Дня незалежності планується відкрити перший в країні урбан-парк для занять спортом. Роботи на об'єкті, що почалися в травні, зараз тривають з використанням важкої техніки.

Фото і плани проекту опублікував Юрій Голик у Facebook.

Спортивний простір буде створено у рамках програм президента "Велике будівництво" і "Здорова Україна".

На території парку з'являться бетонний скейтпарк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту та паркуру, клаймбінгу, доріжки для бігу, дитячі урбан-локації й столи для тенісу.

Тут також планують регулярно проводити батли і джеми вуличних культур.

Майбутній урбан-парк - частина концепції спортивного кластера на ВДНГ, який реалізується за підтримки Офісу президента.

Як повідомляв раніше заступник глави Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко, користування інфраструктурою парку для відвідувачів буде безкоштовним.

Кирило Тимошенко також заявив, що в рамках нової президентської програми "Здорова Україна" планується створення 873 "активних парків" і сучасних спортмайданчиків з вільним доступом для кожного у різних населених пунктах країни.

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