У мережі показали, як проходить будівництво Південної об'їзної Дніпра

До цього часу одне з найбільших міст України взагалі не мало ніякої об'їзної: весь вантажний і транзитний транспорт прямує через місто, розбиваючи міські дороги і створюючи пробки.

Новозбудований обхід протяжністю в 7,1 км з'єднає Південний міст з трасою Н-08 "Знам'янка - Луганськ - Ізварине".

Південна обхідна важлива для інфраструктури міста: вона дозволить направити транзитний транспорт в обхід житлової забудови на правобережжі Дніпра та суттєво зменшить транспортне навантаження на вуличну мережу міста, підвищивши безпеку дорожнього руху.

Нещодавно фахівці почали влаштування шарів дорожнього покриття на дворівневій розв'язці на перетині обхідної з вулицею Аеропортівська.