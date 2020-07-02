У мережі показали приголомшливу роботу ЗСУ: знищили систему противника (відео)

24 ОМБр знищила ворожу дорогу систему відеоспостереження
У мережі показали, як 24 ОМБр знищила ворожу дорогу систему відеоспостереження бойовиків.
Бійці бригади зробили постріл і з допомогою ПТКР знищили дорогу систему відеоспостереження, яка дозволяла окупантам вести прицільний артилерійський вогонь по українським військовим, а також здійснювати супровод диверсійно-розвідувальних груп, які останнім часом активізувалися по всій Світлодарській дузі. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.
Армія ВСУ завдала удару по бойовиках (facebook.com/24th.brigade)
В коментарях українці підтримали наших бійців, зробили їм компліменти і побажали, щоб війна швидше закінчилася.
Як ми раніше писали, на Донбасі на фронті загинули в червні четверо українських військових, а за перший місяць літа в штабі ЗСУ нарахували 46 поранених бійців в результаті обстрілу окупантів.
Автор: Людмила Жукова