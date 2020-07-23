У мережі показали, до чого окупанти довели Крим: бруд, сморід, покришки у морі

У мережі показали, до якого стану російські окупанти довели Крим. Зокрема, в мережі показали, як зараз виглядає Стрілецька бухта в Севастополі.

Як пише "Крим. Реалії", останнім часом екологічна ситуація в Стрілецькій бухті значно погіршилася, береги та акваторія забруднені побутовим сміттям, вода в бухті цвіте і має неприємний запах.

Як повідомляють кримські ЗМІ, багато будинків на схилах бухти не під'єднані до міської каналізаційної системи та скидають стоки прямо в море.

Влітку 2018 року в бухту дорожники звалили лом асфальту. Згідно з дослідженнями Інституту біології південних морів імені Ковалевського в Севастополі, вода в Стрілецькій бухті є однією з найбільш забруднених в Севастополі.

Нагадаємо, що Стрілецька бухта розташована в Гагарінському районі Севастополя, її довжина більше двох кілометрів. У бухті анексованого міста базуються допоміжні і бойові кораблі Чорноморського флоту Росії, також тут розташований флотський 91-й судноремонтний завод. Крім того, в Стрілецькій бухті знаходиться одна з найбільших в місті яхтових стоянок. З 2000-х років набережна почала активно забудовуватися будинками, які зараз здаються в оренду.

Стрілецька бухта в Севастополі (фото: ru.krymr.com)

Як ми раніше писали, морське узбережжя Криму перетворюють на смердюче болото.

Також ми повідомили, що в окупованому Криму епічно зганьбилися з туристичними сезоном.