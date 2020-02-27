У мережі показали, чим годують українців у Нових Санжарах: обід з трьох страв

Нові Санжари зустріли в медцентрі евакуйованих з Уханя українців, які там знаходяться на карантині. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирушила з доброї волі до українців, показала в мережі, чим обідають люди. Фотографії міністр опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

"А зараз у нас обід з борщем, який дає сил працювати далі", - написала Скалецька під фотографіями.

Судячи по знімках, евакуйованим з Китаю українцям та іноземним громадянам дають обід з трьох страв: червоний борщ зі сметаною, плов з м'ясом, салат з капусти, а також шматок ковбаси і хліб.

Їжа в Нових Санжарах (фото: facebook.com/zoryana.chernenko)

Нагадаємо, що українці та іноземці з Уханя прибули в санаторій Нацгвардії Нові Санжари 20 лютого. З цього моменту вони пробудуть там в карантині 14 днів. Люди зустріли своїх співвітчизників протестами, вони блокували дороги, кидали в автобус з людьми камені і всіляко опиралися розміщенню людей у медичному центрі.

Як ми раніше писали, санаторії у Нових Санжарах, куди незважаючи на активні протести місцевого населення, в четвер 20 лютого привезли евакуйованих з Уханя людей, проводять регулярні медогляди, лікарі в спецодязі, а пацієнти цілком задоволені, як харчуванням, так і проживанням.