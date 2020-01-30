У мережі показали "ідеальні" українські дороги: страшно дивитися (відео)

Дороги України знаходяться в жалюгідному стані. В цьому вкотре переконалися водії, які показали на відео, що по ним їздити абсолютно неможливо. В цей раз у відеоролику показали трасу, яка веде до Драбова Черкаської області.

Відео опублікували на сторінці "ДТП Україна" у Facebook. Зазначимо, що без сліз на нього дивитися неможливо. На дорозі знаходяться величезні ями, які займають половину проїжджої частини. Вибоїни заповнені водою так, що, водіння автомобіля в таких умовах прирівнюється до екстриму.

"До жаху чудові, ідеальні, чудові дороги України. На цей раз Драбі ,Черкаська область", - підписали в мережі відеоролик.

Стан українських доріг показали на відео (Facebook/ДТП Україна)

До речі, "Укравтодор" відкрив можливість скаржитися на стан доріг в режимі реального часу за допомогою смартфона. Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні.

В "Укравтодорі" кажуть, що зможуть оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу, в першу чергу, на найбільш проблемних ділянках доріг.