Троє зі скриньки: Лобода здивувала фанатів незвичайним знімком із "подружками"

Світлана Лобода, яка звикла шокувати публіку відвертими вбраннями й вульгарними образами, на цей раз викликала у фанатів розчулення, опублікувавши фото з ламами. Відповідний пост виконавиця розмістила у соцмережі Instagram.

На знімку Лобода позує в білій футболці, чорному піджаку і широких штанах. Спортивне взуття доповнює образ. Поруч з виконавицею стоять лами.

Світлана Лобода з ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам подібне фото довелося по душі. Деякі зауважили, що виконавиця дуже схожа на тварин, з якими їй довелося позувати:

Окей. І всіх трьох звати Свєа?

Тепер не можу зрозуміти, де Лобода. Всі троє такі класні!

Сестри!

Одне обличчя.

Троє зі скриньки.

Реально схожі...

Світлана Лобода з ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті.

Нагадаємо, що Лобода покрутила сідницями біля басейну і викликала неоднозначні суперечки в мережі.