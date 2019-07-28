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Троє зі скриньки: Лобода здивувала фанатів незвичайним знімком із "подружками"


Лобода розчулила приємним фото

Світлана Лобода, яка звикла шокувати публіку відвертими вбраннями й вульгарними образами, на цей раз викликала у фанатів розчулення, опублікувавши фото з ламами. Відповідний пост виконавиця розмістила у соцмережі Instagram.

На знімку Лобода позує в білій футболці, чорному піджаку і широких штанах. Спортивне взуття доповнює образ. Поруч з виконавицею стоять лами.

Світлана Лобода з ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Підписникам подібне фото довелося по душі. Деякі зауважили, що виконавиця дуже схожа на тварин, з якими їй довелося позувати:

  • Окей. І всіх трьох звати Свєа?
  • Тепер не можу зрозуміти, де Лобода. Всі троє такі класні!
  • Сестри!
  • Одне обличчя.
  • Троє зі скриньки.
  • Реально схожі...

Світлана Лобода з ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Лобода з донькою влаштували фотосесію в купальниках на яхті.

Нагадаємо, що Лобода покрутила сідницями біля басейну і викликала неоднозначні суперечки в мережі.

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