Сестры из Харькова стали участницами смены "Блогер Кемп" от Фонда Ахметова

14-летняя Ксения и 12-летняя Камилла – родные сестры из Харькова. Два года назад они пережили смерть отца от коронавируса. Война вызвала двойной стресс в жизни девушек.

"Харьков - это особая территория. Из-за обстрелов дети вынуждены сидеть дома. Фонд дал им возможность не только вырваться из каменных джунглей. Это общение вживую с детьми, с вожатыми, со взрослыми. Это прекрасная природа Карпат. Это воздух. Огромная благодарность Фонду за возможность для детей хоть ненадолго забыть о войне", – делится мама девушек.

Свою историю семья доверила Алексею Суханову, ведущему и актеру, послу музея "Голоса мирных". Сестры признаются: после смерти отца было нелегко, но они постепенно строили планы на жизнь. Война перечеркнула все.

"Для меня самым страшным был момент, когда мы спали в ванной, и одна из ракет прилетела очень близко к дому – так, что он начал колыхаться. Коридор "ходил", как море. Я была очень напугана", – рассказывает Ксения.

"Было очень страшно и темно. В тот момент я думала о жизни рядом. Больше всего хотела, чтобы это все прекратилось", - делится Камилла.

Иногда они плакали вместе с мамой: от усталости, страха, беспомощности. Женщина говорит – если бы не дети, пошла бы воевать. Она чувствует большую злость к россиянам: всем и каждому, кто поддерживает войну и в ней задействован.

Мать отмечает улучшение состояния дочерей после отдыха и оздоровления от фонда. В частности, у Камиллы была вредная привычка, приобретенная на нервной почве, которая исчезла после возвращения из Закарпатья. Сами же сестры передали пожелания украинцам:

"Желаем, чтобы никто не переставал верить в свою мечту, у себя и находил выход даже там, где его нет", - говорят Ксения и Камилла.

"Блогер Кемп" – это отдых, организованный Фондом Рината Ахметова. Здесь дети укрепляют здоровье, отдыхают и овладевают навыками блоггера. С ребятами работают опытные психологи фонда и профессионалы медиаотрасли.

В рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" оздоровление и профессиональную психологическую помощь получили уже около 5 тысяч детей со всей страны.